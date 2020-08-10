Белорусские силовики использовали спецсредства для разгона протестующих в Минске

Подразделения белорусских правоохранительных органов приступили к разгону нескольких тысяч протестующих в центре Минска, используя светошумовые гранаты и резиновые пули.

В центре Минска слышны крики и взрывы светошумовых гранат. На улицы выведены усиленные наряды милиции, подтянуты подразделения внутренних войск. Проводятся активные задержания манифестантов, при этом силовики действуют жестко, передает ТАСС.

ОМОН зажал протестующих на проспекте Победителей, после чего толпа начала рассеиваться в близлежащие дворы в районе Старого города. Некоторые активисты попытались укрыться в барах и кафе, остальные предприняли поптыку перегруппироваться, передает РИА «Новости».

Большая группа сторонников оппозиции перебежала по автомобильному мосту через реку Свислочь. Вторая группа направилась в сторону улицы Романовская слобода и к площади Независимости.

Проезжающие автомобилисты выражают поддержку протестующим автомобильными гудками, некоторые высовывают в окна флаги и руки, сжатые в кулаки. В то же время в центр продолжают подходить новые группы протестующих с окраин белорусской столицы.

Тем временем стычки с омоновцами начались в Бресте, противостояние началось на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, сообщает Sputnik Беларусь.

«Милиция взрывает светошумовые шашки, протестующие в ответ забрасывают силы правопорядка бутылками и мусорными баками. Люди наступают на ОМОН, сотрудники загородились щитами», – говорится в Telegram-канале Sputnik Беларусь.

Протестующие в Бресте выстроили своего рода баррикаду из скамеек, расположенных на проспекте, и стоят за ней. Кто-то разобрал скамейки: деревянные части взяли в качестве оружия, бетонные пустили на баррикады.

Ранее в Минске возобновились задержания протестующих. В центр белорусской столицы с окраин стягиваются группы по 100-150 человек. Силовики перекрывают дороги, выставляют оцепление улиц, в центр города прибывает спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили газ.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.

При этом команда Тихановской решила, что она не будет участвовать в акциях протеста по итогам выборов, чтобы избежать возможных провокаций.

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