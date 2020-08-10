ЦИК Белоруссии озвучил обновленные данные по итогам выборов

ЦИК Белоруссии обновил предварительные результаты голосования на выборах президента республики.

По данным комиссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов (его поддержал 4 659 561 избиратель). За Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% (587 411). Явка составила 84,17%, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. Занявшая второе место на выборах президента Белоруссии Тихановская подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании по выборам главы государства. Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.