Белорусская милиция начала жестко вытеснять протестующих из центра Минска, где пытались собраться несколько сотен несогласных с результатами выборов.

ОМОН в полной экипировке со щитами использовал несколько светошумовых гранат и баллончики с перцовым газом после того, как протестующие пытались прорвать оцепление на площади у стелы «Минск – город герой». Есть пострадавшие. На площадь прибывают машины скорой помощи. По крайне мере один человек получил травму головы, передает ТАСС.

Одновременно часть митингующих переместилась к расположенной неподалеку гостинице «Беларусь» и ко Дворцу спорта, где ОМОН также выстроился в цепи и оттесняет людей в сторону Старого города.

Протестующие скандируют лозунги, жгут файеры и размахивают национальными флагами. В районе беспорядков чувствуется сильный запах перцового газа.

Тем временем к месту протестов в центре Минска прибыли подразделения внутренних войск Белоруссии, которые в полном обмундировании присоединились к частям ОМОНа, задействованным для пресечения несанкционированных выступлений после президентских выборов в Белоруссии.

К месту столкновений прибыли десятки специальных машин и автозаков. Силы правопорядка активно применяют светошумовые гранаты и перцовый газ. Есть пострадавшие.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК на 18.00, явка составила 79%. Выборы признаны состоявшимися с учетом того, что в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования.

По словам главы ЦИК республики Лидии Ермошиной, по результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии на выборах главы республики лидирует Александр Лукашенко, на втором месте – Светлана Тихановская.

После закрытия большинства избирательных участков в Белоруссии в Минске начали перекрывать центральные улицы. В центре белорусской столицы начались столкновения протестующих с ОМОН.

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