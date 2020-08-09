В центре Минска начали перекрывать центральные улицы

Взгляд
9 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:11  |  vz.ru
Разделы

Что нужно для создания электромобилей в России

Проект Zetta балансирует на грани жизни и смерти Zetta/YouTube, e-zetta.ru
Россия включилась в одно из главных технологических соревнований современной эпохи – изобретение гибридных и электромобилей. И хотя первый блин на этом поприще, «Ё-мобиль» Михаила Прохорова, оказался позорным провалом, в России не так давно появился новый подобный проект. Что необходимо, чтобы отечественная промышленность составила конкуренцию электромобилям Илона Маска? Подробности...
Перейти в раздел…

Дружбу с Лукашенко Киев использовал для атаки на Москву

Вряд ли столь матерый политик, как Лукашенко, был использован украинскими спецслужбами «втемную» Михаил Метцель/ТАСС
Захват 33 россиян в Белоруссии оказался результатом успешной спецоперации СБУ. Это косвенно подтвердил и сам Лукашенко: в интервью он рассказал, что узнал про «отряд боевиков» от Киева. Теперь уже понятно, что россиян заманили в ловушку. Очевидно и то, что украинским спецслужбам самостоятельно провести операцию, в которую был втянут президент соседней страны, просто не хватило бы квалификации. Подробности...
Перейти в раздел…

Биолог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
Перейти в раздел…

Белорусы выбрали судьбу Лукашенко

ЦИК Белоруссии считает, что очереди на избирательных участках спровоцировала оппозиция Станислав Красильников/ТАСС
Президентская кампания в Белоруссии вошла в завершающую стадию – на закрывшихся избирательных участках начался подсчет голосов, а оппозиция готовится к протесту. В интернете уже распространяются методички с призывами к захвату зданий и борьбе с милицией. Власти в ответ стянули в Минск войска и спецтехнику. Есть ли у оппозиции шанс отнять власть у Александра Лукашенко если не на выборах, то после них? Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Гражданин обязан быть философом

Сергей Волобуев, философ, координатор общественного проекта «Гражданский экзамен»
Это мы своим действием и бездействием, вовлеченностью и равнодушием формируем правовую «картину мира». Как разумные и свободные существа, несущие ответственность – и за действие, и за бездействие. В том числе в интеллектуальной сфере. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Как перестать суетиться и начать, наконец, жить

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Давайте признаемся себе, что большинство из нас прекрасно понимает, что город, квартира, офис – это уже не самые обязательные атрибуты жизни. «Работать можно из любой точки планеты», бла-бла. Но мало кто по-настоящему проверял это на себе. Я – проверил. Работает! Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Британия видит Турцию своим региональным наместником

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Пандемия COVID-19 не только не замедлила, но и, напротив, активизировала международные процессы. Причем часто ключевые из них почти не освещаются ни СМИ, ни аналитиками. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 8 комментариев

Лукашенко нашел неожиданного союзника

Катастрофа в Бейруте: главное

Перейти в раздел…

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...

Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
Подробности...

Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?
  • Выдаст России

  • Выдаст Украине

  • Будет судить в Белоруссии

  • Отпустит
Какими должны быть отношения между Россией и Белоруссией?
  • Братскими

  • Партнерскими

  • Союзными

  • Нейтральными
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: На выборах президента Белоруссии опубликованы данные экзитполов
    Лукашенко получил письмо от Путина и высказался об отношениях с Россией В центре Минска начали перекрывать центральные улицы Белоруссия объявила о выдворении журналистов «Дождя» Су-27 поднимался в воздух для перехвата самолета ВМС США над Черным морем
    Опубликованы инструкции по организации «майдана» после выборов в Белоруссии Сатановский назвал главную причину протестов в Ливане «Новые британцы» устроили нападения с мачете и ножом в Лондоне и Бирмингеме Утверждена стратегия госполитики в отношении казачества
    Лукашенко сказал о первом иностранном визите после победы на выборах На юге Грузии после убийства местного жителя произошли массовые беспорядки Трамп выразил готовность помочь в расследовании причин взрыва в Бейруте НАСА решило избавиться от «оскорбительных» названий космических объектов

    Главная тема


    Белорусы выбрали судьбу Лукашенко

    вооруженные силы


    Путин лишил высших офицеров армии каракулевых шапок

    Японский милитаризм


    Под боком у России скрыто созрела серьезная военная угроза

    «обыкновенные мелочи»


    Эдгард Запашный сказал, в чем Белоруссия опережает Россию

    Видео

    «красная линия»


    «Война за Крым» имеет для Лукашенко особый смысл

    рынок электроэнергии


    Запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы

    300 лет назад


    Как Россия окончательно разгромила Швецию

    Взрыв в порту Бейрута


    Плавучая бомба из Батуми разрушила экономику Ливана

    эмиграция монарха


    Никита Коваленко: «Испанский Горбачёв» превзошел президента СССР

    скандал в «Современнике»


    Максим Соколов: Пещерные новации в старом театре

    международные процессы


    Юрий Мавашев: Британия видит Турцию своим региональным наместником

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?

    В центре Минска начали перекрывать центральные улицы

    9 августа 2020, 20:28

    Текст: Александра Юдина

    Центр Минска в воскресенье, основной день голосования на выборах президента Белоруссии, постепенно перекрывается силовиками, сообщили белорусские СМИ.

    «Милиция не пускает людей на площадь Независимости в Минске. Перекрыты подходы и к Октябрьской площади. Силовики дежурят у метро, в подземку пропускают и выпускают выборочно», – передает «Интерфакс» сообщение очевидца со ссылкой на портал tut.by.

    Уточняется также, что закрыты также вход и выход на станцию метро «Площадь Ленина» со стороны Независимости, со стороны вокзала ограничений нет.

    Кроме того, стало известно о задержании лидера Объединенной гражданской партии (ОГП) Белоруссии Николая Козлова.

    «Нам сообщили, что около одного из избирательных участков в Минске задержан глава ОГП Николай Козлов. Он является доверенным лицом Светланы Тихановской», – рассказала пресс-секретарь штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Анна Красулина.

    Напомним, в Белоруссии в воскресенье открылись более 5,7 тыс. избирательных участков на президентских выборах. 

    Ранее Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову «несчастными девчонками», которые «не понимают, что им пишут те, кто за ними стоит».

    Позже Тихановская призналась, что выдвижение на главный государственный пост вместо своего супруга – арестованного блогера Сергея Тихановского – принесло ей много проблем, из-за чего эту инициативу можно назвать глупостью, а не подвигом.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •