Участки для голосования на выборах президента открылись в Белоруссии

В Белоруссии в воскресенье открылись более 5,7 тыс. избирательных участков на президентских выборах, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

«На выборах главы государства образовано 5 тыс. 767 участков для голосования, все они готовы принять избирателей», – сообщили ТАСС в ЦИК.

Отмечается, что за рубежом образованы 44 участка для голосования. В России на выборах главы республики проголосовать можно в диппредставительствах в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Отдать свой голос смогут около 6,8 млн белорусских граждан.

По данным ЦИК, досрочно на выборах проголосовали 41,7% избирателей.

«Уже цифра 41,7%. Причем в Гомельской области выборы состоялись, там уже более 50%», – отметила председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина.

Предполагается, что с учетом высокой явки на досрочном голосовании выборы можно будет признать состоявшимися еще в первой половине дня. Для этого должны проголосовать более половины избирателей.

По словам главы ЦИК, участковые избиркомы могут установить пропускной режим на участки для голосования вечером, чтобы не было скопления людей.

«Хотелось бы обратиться к избирателям, чтобы они не тянули, чтобы они приходили на участки все-таки в основном в утренние или дневные часы. Ибо в вечерние часы по крайней мере оппоненты власти обещают скопление людей. Это значит, что в избирательных комиссиях будет установлен пропускной режим», – предупредила Ермошина.

На пост главы государства претендуют действующий президент Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правд» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва будет следить за выборами в Белоруссии и даст им оценку позже. В Минск прибыла делегация Совфеда России для наблюдения за выборами.

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