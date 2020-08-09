ЦИК Белоруссии опубликовал первые данные по президентским выборам

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства по результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах, а его конкурент Светлана Тихановская на втором месте, заявила глава ЦИК республики Лидия Ермошина.

«Лидирует Александр Лукашенко, ему по результатам голосования по закрытым участкам пяти регионов отдало предпочтение 82% избирателей», – передает РИА «Новости» слова Ермошиной в эфире телеканала «Беларусь-1».

Она также отметила, что у Тихановской второе место – около 5% голосов на закрытых больничных участках.

«Если взять армию, это немного, меньше 7 тыс. человек, чисто закрытые участки, то есть там, где нет гражданского населения. Там процент поддержки Лукашенко 93,7%, у Тихановской – где-то 3,8%», – добавила Ермошина.

При этом глава ЦИК сообщила, что рассчитывает в ближайшую пятницу подвести окончательные итоги президентских выборов.

«Я надеюсь, что завтра мы объявим предварительные итоги. И сегодня ночью, но завтра это будет в более торжественной обстановке. В пятницу, я надеюсь, мы подведем итоги выборов», – заключила она.

Напомним, согласно данным экзитполов Лукашенко лидирует на выборах главы государства. Уровень явки на выборах президента Белоруссии, по данным на 18.00, составил 79% избирателей.