Явка на выборах в Белоруссии составила 79%

Уровень явки на выборах президента Белоруссии, по данным на 18.00, составил 79%, сообщила в воскресенье сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина.

«День выборов близится к своему логическому завершению. Уже на 18.00 в выборах приняло участие 79% избирателей. Конечно, это очень большая цифра на 18 часов. Многие области пересекли уже рубеж в 80% – по сути, все области, кроме Минской и города Минска», – передает ТАСС слова Ермошиной на телеканале «Беларусь-1».

Напомним, в Белоруссии в воскресенье открылись более 5,7 тыс. избирательных участков на президентских выборах.

Ранее Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову «несчастными девчонками», которые «не понимают, что им пишут те, кто за ними стоит».