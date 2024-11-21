Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?5 комментариев
В ЛНР прошла траурная церемония по случаю годовщины майдана
В ЛНР возложили цветы по случаю 11-й годовщины начала событий на майдане
В Луганской народной республике прошла церемония в честь 11-й годовщины событий на майдане, где представители власти и молодежные активисты почтили память защитников, возложив цветы к памятнику.
Представители власти, включая руководителя администрации главы ЛНР Алексея Самойлова и первого заместителя председателя правительства ЛНР Юрия Говтвина, присоединились к мероприятию, возложив цветы к памятнику «Они отстояли Родину», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Самойлов подчеркнул, что события, начавшиеся 21 ноября 2013 года, стали трагедией для всей республики. «Мы видим крах политической и экономической систем Украины. Мы вспоминаем тех ребят, которые встали на защиту. Мы понимаем – то, что сейчас происходит, является следствием тех событий», – отметил он.
Самойлов также подчеркнул единство жителей Донбасса в защите своих ценностей, добавив, что они продолжают защищать родину в условиях специальной военной операции.
Сотрудники Росгвардии, в том числе бывшие бойцы «Беркута», поделились воспоминаниями о тех событиях. Так, сотрудник ОМОН «Беркут-Л» рассказал о напряженной обстановке в Киеве в те времена и о столкновениях с радикалами на майдане. По его словам, протестующие были хорошо подготовлены, использовали коктейли Молотова и огнестрельное оружие. Другой сотрудник Росгвардии из ДНР отметил, что протестующие имели при себе оружие, и напомнил о трагических инцидентах.
Молодежные активисты, в том числе ученица Екатерина Панасенко, отметили важность памяти о тех событиях и благодарность защитникам, благодаря которым регион смог выстоять в тяжелые времена. Екатерина вспомнила, как в 2014 году начала школьное обучение в условиях военного конфликта, вопреки заявлениям бывшего украинского президента Порошенко.