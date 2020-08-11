Против протестующих в спальном районе Минска применили светошумовые гранаты

Силовики применили светошумовые гранаты для разгона протестующих против результатов президентских выборов в Белоруссии в спальном районе Уручье на северо-востоке Минска.

К несогласованной акции в спальном районе Минска присоединились порядка 500 человек, в основном молодежь. Милиция начала задержания митингующих, передает ТАСС.

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Акции протеста против результатов президентских выборов в Белоруссии поздно вечером во вторник переместились из центра Минска в спальные районы города. На пересечении проспекта Пушкина и улицы Пономаренко молодые люди пытались построить баррикаду.

Силовики вытесняют протестующих с проспекта Рокоссовского в Минске, в районе улицы Плеханова против недовольных результатами выборов в Белоруссии применяют светошумовые гранаты, в ответ летят фейерверки, передает РИА «Новости».

В районе проспекта Рокоссовского группы ОМОНа в полном обмундировании и с щитами провели выборочные задержания. Некоторые протестующие попытались отбить задержанных, кидая деревянные палки, камни и факелы.

При этом большинство протестующих призывают не провоцировать таким образом милицию.

Со стороны Плеханова слышны взрывы, видны вспышки от светошумовых гранат. Кто-то из протестующих запустил фейерверк в направлении спецтехники и цепочки ОМОНа, которые делят проспект на несколько частей.

На северо-востоке Минска сторонники белорусской оппозиции предприняли попытку перегородить улицу в районе Каменная горка. Они вытащили на проезжую часть уличные вазоны с цветами и мусорные баки, стараясь парализовать движение. В этот район направляется милицейская спецтехника и автозаки для противодействия митингующим.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Во вторник вечером протесты в Белоруссии продолжились: в Минске против протестующих бросили внутренние войска, в центре Бреста начались столкновения с ОМОНом. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. По протестующим в Минске открыли огонь резиновыми пулями.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.

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