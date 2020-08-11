По протестующим в Минске открыли огонь резиновыми пулями

Бойцы ОМОНа вступили в столкновения с протестующими в минском парке имени Михаила Павлова. Протестующих около ТЦ «Магнит» разгоняют резиновыми пулями. Люди прячутся во дворах.

Во вторник вечером большая группа сторонников оппозиции собралась около станции метро «Михалово». Силовики начали их разгонять, и жители города по проспекту Дзержинского отступили в соседний парк. Там к митингующим присоединились свежие силы. Начались стычки, идут задержания, передает РИА «Новости».

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Протестующим



Кроме того, как передает «Sputnik Беларусь», ОМОН тараном штурмует подъезды домов на проспекте Рокоссовского: там могут скрываться протестующие.

В районе ТЦ «Магнит» несколько десятков силовиков выстроились в шеренгу, выставили щиты и двинулись на людей. Шеренга омоновцев растянулась почти на 200 метров. Они стараются оттеснить протестующих в сторону МКАД. Люди прячутся во дворах.

По словам очевидцев, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями после того, как несколько человек разбили камнями окна милицейского автобуса. Жители Минска пытаются скрыться в парке Павлова, однако по его периметру уже расставлены автозаки. Свет в парке выключен. Начались точечные задержания.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Во вторник вечером протесты в Белоруссии продолжились: в Минске против протестующих бросили внутренние войска, в центре Бреста начались столкновения с ОМОНом. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.

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