Протестующие в Минске забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова»

Протестующие на улице Притыцкого в Минске бросают в бойцов ОМОНа «коктейли Молотова», сообщает Sputnik Беларусь.

Милиция при поддержке внутренних войск Белоруссии вытеснила несколько сотен сторонников оппозиции с площади около метро «Пушкинская» в Минске. Протестующие пытались закрепиться на площади, сооружая баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций, однако ОМОН и внутренние войска, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, не дали им этого сделать, передает РИА «Новости».

В результате большая группа протестующих отступила от станции метро «Пушкинская» выше по улице Притыцкого, в сторону метро «Спортивная». В момент, когда бойцы ОМОНа побежали в сторону протестующих для задержаний, в сотрудников правоохранительных органов полетели со стороны демонстрантов «коктейли Молотова», передает «Sputnik Беларусь».

Тем временем в районе универсама «Рига» протестующие выставили баррикады из мусорных контейнеров. Через некоторое время подоспевшие сотрудники правоохранительных органов рассеяли группы митингующих по дворам.

Экипажи «скорых» вывозят раненых, также на месте работают волонтеры-медики.

Местные жители приносят воду пострадавшим от слезоточивого газа.

За событиями наблюдает большое число людей, включая автомобилистов.

На Пушкинской площади в Минске продолжаются столкновения милиции и протестующих. Милиция применяет резиновые пули и сметошумовые гранаты, а также слезоточивый газ, который чувствуется на нескольких улицах вокруг.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов (его поддержал 4 млн 659 тыс. 561 избиратель). За Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% (587 тыс. 411). Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник в Минске возобновились протесты и задержания граждан. Силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Позже МВД Белоруссии уведомило о гибели одного из участников протеста в результате столкновений в Минске.

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