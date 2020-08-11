В центре Бреста начались столкновения с ОМОНом

В центре Бреста начались столкновения участников протестных акций с ОМОНом.

Протестующие прыгают на щиты силовиков и распыляют им на шлемы газ. Сотрудники ОМОНа бьют людей дубинками. В городе пока не применяют ни фейерверки, ни светошумовые гранаты.

Между тем, в Минске внутренние войска оттеснили протестующих от метро «Пушкинская». Некоторых демонстрантов задерживают, передает РИА «Новости».

Протесты в Белоруссии после прошедших в воскресенье выборов президента продолжились во вторник. Правоохранители в Минске начали разгонять людей, которые собрались около образовавшегося после гибели одного из участников протеста импровизированного мемориала.

В социальных сетях появились сообщения, что во всех областных центрах Белоруссии полностью пропал мобильный интернет.

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