В Белоруссии ОМОН начал разгон собравшихся у стихийного мемориала погибшему при протестах

Сотрудники ОМОНа начали разгонять людей на Пушкинской площади в Минске, которые собрались около образовавшегося после гибели одного из участников протеста импровизированного мемориала.

В центр белорусской столицы прибывают подразделения ОМОН и внутренних войск. Пешие колонны сотрудников ОМОН прошли по проспекту Независимости в сторону центра города. Подъезжают автобусы спецподразделений, движение по улицам пока не перекрыто, передает ТАСС.

По данным Sputnik Беларусь, в центр Минска стягивают автозаки, два водомета и другую спецтехнику.

Между тем, Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в связи с блокированием движения транспорта автомобилями во Фрунзенском районе столицы.

«Установлено, что на участке автодороги по улице Притыцкого и проспекту Пушкина были созданы препятствия для движения транспорта, что привело к его полной остановке и повлекло причинение имущественного ущерба коммунальным предприятиям в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 310 («Умышленное блокирование транспортных коммуникаций») Уголовного кодекса Республики Беларусь», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Также сообщается, что после беспорядков в республике более 200 пострадавших находятся в стационарах.

«Всем гражданам, пострадавшим во время несанкционированных уличных акций, оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме. В последние два дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний день в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек», – говорится в сообщении ведомства.

В понедельник в Минске возобновились протесты и задержания граждан. Силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Позже МВД Белоруссии уведомило о гибели одного из участников протеста в результате столкновений в Минске.