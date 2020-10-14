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14 октября, среда  |  Последнее обновление — 10:45  |  vz.ru
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Азербайджан будет поставлять газ на рынки Греции, Италии и Болгарии REUTERS/Florion Goga
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Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Тихановская поставила Лукашенко «на счетчик»

Тихановская грозит остановить все предприятия Белоруссии и перекрыть все автотрассы Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС
Визит Александра Лукашенко к лидерам оппозиции в тюрьму, куда он сам же их и посадил, был рассчитан на умиротворение протеста. Вышло наоборот. Расценив жест Батьки как признак слабости, лидер протеста Светлана Тихановская предъявила ультиматум: или через 13 дней он уйдет в отставку, или вся Белоруссия будет парализована забастовкой. Хватит ли у Тихановской сил на такую забастовку? Подробности...
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Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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    Тихановская поставила Лукашенко «на счетчик»

    Тихановская грозит остановить все предприятия Белоруссии и перекрыть все автотрассы    14 октября 2020, 10:25
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Ирина Яровая,
    Андрей Самохин,
    Андрей Резчиков

    Визит Александра Лукашенко к лидерам оппозиции в тюрьму, куда он сам же их и посадил, был рассчитан на умиротворение протеста. Вышло наоборот. Расценив жест Батьки как признак слабости, лидер протеста Светлана Тихановская предъявила ультиматум: или через 13 дней он уйдет в отставку, или вся Белоруссия будет парализована забастовкой. Хватит ли у Тихановской сил на такую забастовку?

    Во вторник экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которую оппозиция считает избранным главой государства, предъявила Александру Лукашенко ультиматум. «У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе; насилие на улицах должно остановиться полностью; все политзаключенные должны быть освобождены», – перечислила требования Тихановская. Она пригрозила – если до 25 октября «режим» не выполнит эти условия, то на следующий день в Белоруссии начнется общенациональная стачка.

    По словам лидера оппозиции (которая, напомним, находится в Вильнюсе) власть будет ожидать «забастовка на всех предприятиях, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах». Пока у «режима Лукашенко» еще остается время на раздумья, а «белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест».

    Следственный комитет и генпрокуратура Белоруссии пока отреагировали довольно сдержанно на воинственные призывы «избранного президента». «В целом любая массовая информация, которая распространяется в СМИ, подлежит оценке», – заметили в генпрокуратуре. При этом в ведомстве подчеркнули, что Telegram-канал, где была распространено заявление от имени Тихановской – не официальное СМИ, и нужно проверять, кто ее распространил.

    Отметим, что ранее белорусская оппозиция называла другую дату «всенародного возмущения» – 5 ноября. Именно в этот день официально истекает предыдущий пятилетний срок полномочий Лукашенко, если отсчитывать с момента его избрания в 2015 году. Новая привязка – к 25 октября вызвана тем, что именно в этот день администрация президента Лукашенко должна собрать все предложения по конституционной реформе, пояснил газете ВЗГЛЯД белорусский политолог, директор центра «Номос» Петр Петровский.

    Напомним, 23 сентября Батька в шестой раз официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала инаугурацию «попыткой захвата власти». 

    На фоне череды международных признаний «символа свободы» и регулярных угроз наказать Белоруссию санкциями, противостояние оппозиции и властей в самой республике, казалось бы, шло на спад. Но, как отмечала газета ВЗГЛЯД, в последние дни ситуация начала быстро накаляться – за что, возможно, надо благодарить Киргизию, подавшую пример быстрого нагнетания революционных страстей.

    В минувшие выходные радикальная часть уличных оппозиционеров постаралась гальванизировать протест в Минске, начав драки с силовиками. В ход пошли камни и бутылки. Белорусская милиция пригрозила применять боевые патроны на улицах Минска для сохранения порядка в городе.  «Я думаю, что массовые протесты уже идут на спад, но при этом они стали более агрессивными», – констатировал политолог Петровский. На фоне прозвучавший из Вильнюса ультиматум Тихановской был как нельзя кстати.

    В экспертных кругах, близких к оппонентам действующей власти, полагают, что жесткий тон ультиматума спровоцировал сам Лукашенко и его окружение. «Политический кризис продолжается, Лукашенко не идет на уступки и не отпустил политзаключенных, поэтому Светлана как лидер мнений имеет право высказывать такого рода позицию. Решение об ультиматуме  было принято не только Тихановской, но и Координационным советом оппозиции», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Дмитрий Болкунец. По его мнению, Тихановская лишь озвучила то, о чем думает большинство белорусского общества.

    Политолог также констатирует, что «улица» заметно радикализовалась – но, подчеркивает Болкунец, это произошло после того, как милиция начала применять против протестующих травматические средства.

    «Сами протестующие тоже перешли к гораздо более агрессивным средствам борьбы с властями. Есть примеры, когда начали сжигать дачи чиновников», – констатировал Болкунец. По его словам, помимо радикальных акций продолжается и давление со стороны политической оппозиции, «лидеров профсоюзного движения, трудовых коллективов, которые ежедневно подписывают петиции с требованием немедленной отставки Лукашенко».

    Петровский, со своей стороны, увязывает появление ультиматума Тихановской и субботнюю встречу президента с представителями оппозиции в следственном изоляторе КГБ Белоруссии.  

    «Президент Белоруссии совершил ошибку, когда посетил заключенных в СИЗО», –

    полагает эксперт. По его мнению, сам факт встречи Лукашенко с оппозиционерами вызывал некое воодушевление радикалов, «которые теперь стали опять позволять себе строительство баррикад, нападение на сотрудников милиции».

    Отметим, что один из участников субботнего общения с главой республики, экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико во вторник заявил через своего адвоката, что никаких договоренностей по итогам встречи с Лукашенко достигнуто не было. Кроме того, именно по итогам этой встречи супруг «избранного президента», блогер Сергей Тихановский (находящийся сейчас в минском СИЗО) призвал жену и ее сторонников «быть жестче». Тихановская в ответ пообещала выполнить указание мужа.

    Ведущий эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич, впрочем, призывает не переоценивать эффект ультиматума Тихановской, в котором трудно отделить блеф от трезвого расчета. «Нужно относиться к этому осторожно. Белорусские протесты практически не управляются и не контролируются из-за рубежа», – заметил Карбалевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД. По мнению политолога, за два месяца, прошедшие с начала массовых выступлений оппозиции, в Белоруссии  создана инфраструктура протеста: комитеты и организации в домах и микрорайонах, чаты в телеграм-каналах и т.д. «Протест очень быстро самоорганизуется и мобилизуется, этот фактор выводит людей на улицы», – отметил эксперт.

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    Карбалевич полагает, что события в Белоруссии «не поддаются линейной логике». Со своей стороны к похожим выводам приходит и Петровский. «Координационный совет  существует сам по себе, политэмигрантка Тихановская что-то говорит сама по себе», – отметил эксперт.

    «В Telegram-канале Nexta тоже призывали давать отпор силовикам, не платить налоги и счета за ЖКХ. Большинство населения эти призывы игнорирует – но это не приводит к падению популярности Nexta, – привел пример Карбалевич. – Казалось бы, визит Лукашенко в СИЗО к политзаключенным должен был послужить для разрядки напряженности. А получилось все с точностью наоборот».

    Единственное, о чем можно говорить определенно – это о том, что ситуация развивается по пути обострения, и похоже что самоназначенные лидеры протеста в своих призывах  следуют за «улицей», а «улица» взяла курс на лобовое столкновение с властями. 

    Впрочем, напомним, что в своем ультиматуме Тихановская грозит не беспорядками в исполнении радикального меньшинства, а забастовкой, которая охватит большинство белорусов.  Но это оружие самопровозглашенный лидер оппозиции вряд ли сможет применить, полагают эксперты.  

    «Поскольку у Тихановской нет никакого инструментария воздействия на процессы, то и никаких забастовок она организовать просто не в состоянии», – полагает Петровский. По его оценке, для остановки заводов и фабрик нет объективных предпосылок. «Все предыдущие попытки организовать забастовки фактически провалились, поскольку у рабочих предприятий с достойными зарплатами не возникло желания терять свое место работы во имя каких-то призрачных политических целей», – отметил белорусский политолог.

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