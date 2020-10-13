Генпрокуратура и СК Белоруссии отреагировали на ультиматум Тихановской

Следственный комитет и Генпрокуратура Белоруссии могут проверить призыв Telegram-канала экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской к забастовке всех предприятий.

«В целом любая массовая информация, которая распространяется в СМИ, подлежит оценке», – пояснила начальник отдела информации генпрокуратуры Анжелика Курчак РИА «Новости».

Она отметила, что говорит не о перспективе проведения проверки по факту публикации, а о наличии возможности, предусмотренной законом. «Telegram-канал, где была распространена информация – не официальное СМИ. Насколько информация достоверна, тоже нужно проверять. Кто ее распространил. Пока ничего по этому поводу сказать не могу», – сказала представитель ведомства.

В СК Белоруссии уточнили, что также имеют право на проведение проверки на законность таких призывов. «Все, что размещается в открытом доступе, Следственный комитет видит», – пояснила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Вместе с тем она не уточнила, будет ли проводиться проверка по этому сообщению, уточнив, что не может раскрывать детали внутренней работы комитета. Информация может быть озвучена только по факту начала проверки, добавила Гончарова.

Напомним, Тихановская предъявила президенту Белоруссии Александру Лукашенко «ультиматум», заявив, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий, если власти не выполнят требования оппозиции.

Ранее Тихановская заявила, что считает себя «символом свободы», а не «президентом». До этого Тихановская выразила желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Она рассказала, что хочет встретиться с Путиным, «чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко».

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».