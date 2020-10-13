Тихановская пригрозила Лукашенко забастовкой всех предприятий

Экс-кандидат на выборах главы Белоруссии Светлана Тихановская предъявила лидеру республики Александру Лукашенко «ультиматум», заявив, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий, если власти не выполнят требования оппозиции.

«Два месяца назад мы проснулись, как в обычный выходной день, и поехали голосовать. И мы все проголосовали за перемены. … Мы много раз говорили, что готовы к диалогу и переговорам. Но разговор за решеткой – это не диалог. … Лукашенко убивает свое будущее и пытается утянуть за собой чиновников, силовиков и весь беларусский народ. Но мы этого не допустим. Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония – и с нас хватит. 25 октября мы объявляем Народный Ультиматум», – говорится в заявлении Тихановской на ее канале в Telegram.

По ее словам, «у режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе; насилие на улицах должно остановиться полностью; все политзаключённые должны быть освобождены».

«Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест», – добавила Тихановская.

Ранее Тихановская заявила, что считает себя «символ свободы», а не «президентом». До этого Тихановская выразила желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Она рассказала, что хочет встретиться с Путиным, «чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко».

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».