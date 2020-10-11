Двум оппозиционерам изменили меру пресечения после встречи с Лукашенко в СИЗО

Двум арестованным представителям белорусской оппозиции изменили меру пресечения после их встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, сообщают СМИ.

Речь идет о директоре компании PandaDoc Дмитрии Рабцевиче и политологе Юрии Воскресенском (координаторе предвыборного штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико), передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1». Телеканал показал кадры, на которых Воскресенский уже покинул СИЗО.

Президент Белоруссии в субботу несколько часов беседовал в следственном изоляторе с членами координационного совета оппозиции на тему предстоящей реформы конституции. Содержание разговора решили не разглашать. Как пояснил белорусский лидер, «страна живет под лозунгом «Даешь диалог».