Лукашенко объяснил причину визита к оппозиционерам в СИЗО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, зачем приехал к находящимся в заключении в СИЗО оппозиционерам и начал вести с ними беседу.

«Страна живет под лозунгом «Даешь диалог», – заявил Лукашенко перед оппозиционерами на встрече в СИЗО. Видеозапись выступления белорусского лидера опубликована в Telegram-канале «Пул первого».

Глава белорусского государства отметил, что готов обсудить с собравшимися не только вопрос реформы Конституции, но и «самые радикальные» предложения.

«Половина здесь, насколько я понимаю, юристы. И прекрасно понимают, что конституцию на улице не напишешь. Я на это смотрю шире: пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире», – отметил Лукашенко.

Напомним, президент Белоруссии в субботу несколько часов провел в следственном изоляторе, общаясь с членами координационного совета оппозиции. Целью Лукашенко было узнать мнения всех по поводу предстоящей реформы конституции, но само содержание разговора решили не разглашать.

Еще в сентябре Лукашенко сообщал, что не планирует разговаривать с координационным советом оппозиции, потому что не знает, кто эти люди.