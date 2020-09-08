Лукашенко объяснил отказ общаться с КС оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет разговаривать с координационным советом оппозиции, потому что не знает, кто эти люди, сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

«Я не буду разговаривать с координационным советом оппозиции, потому что я не знаю, кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают – это катастрофа для Белоруссии и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными!» – сказал Лукашенко в интервью, выдержки из которого опубликовал в своем Telegram Бабаян.

Кроме того, Лукашенко заявил, что просто так не собирается покидать свой пост, иначе его сторонников станут «резать».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Президент выразил мнение, что в случае победы протестующих повторных выборов в республике не будет, а страной якобы станет управлять блогер Сергей Тихановский. Также Лукашенко заявил, что покинет президентский пост только после принятия новой конституции.