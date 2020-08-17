Лукашенко рассказал, кто будет «рулить» Белоруссией в случае победы Тихановской

Если протестующие одержат победу, повторных выборов не будет, Белоруссией через свою жену Светлану Тихановскую станет управлять блогер Сергей Тихановский, заявил президент страны Александр Лукашенко.

В разговоре с Лукашенко рабочий МЗКТ заявил, что президенты должны меняться, как и рабочие – смену отработал и ушел.

«Если президент будет у вас посменно работать, труба вам», – приводит ответ Лукашенко TUT.BY.

Он уверен, что в случае «победы» Тихановской «следующим ее шагом» станет решение «выпустить политзаключенных».

«Там же Сережа сидит», – пояснил Лукашенко, добавив, что «выйдет Сережа оттуда и никаких повторных выборов не будет».

По мнению президента Белоруссии, «рулить будет» Тихановский, а его супруга «будет зачитывать».

«Ну что мы – идиоты, этого не понимаем?» – заявил он, добавив, что знает все эти технологии.

Лукашенко считает, что «даже Витьку Бабарико никто не выпустит, потому что он уже потом им будет мешать».

Также президент Белоруссии в разговоре с женщиной обещал «убрать патрулирование вот этих в черных рубашках», но попросил потом на него не обижаться. Он велел «убрать всех военнослужащих из Уручья».

Напомним, супруг экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергей, предположительно, содержится в СИЗО №1 в Минске.

Тихановская уже заявила о готовности стать национальным лидером. Она потребовала «в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов... которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом».

Лукашенко заявил, что покинет президентский пост только после принятия новой конституции. Оппозиции он предложил поработать над ней вместе. Эксперты не исключают, что Лукашенко может предложить оппонентам и ряд постов в новом правительстве.

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