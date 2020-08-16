Протестующие собрались у СИЗО в центре Минска

Сторонники оппозиции в Белоруссии собрались вечером в воскресенье у городских СИЗО, где содержатся задержанные ранее участники массовых митингов.

Так, у СИЗО №1, где, предположительно, содержится Сергей Тихановский – супруг экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, собрались несколько сотен человек с флагами, передает ТАСС.

Отмечается, что акция прошла спокойно, люди скандировали призывы освободить задержанных, правоохранители при этом не вмешивались. Вскоре протестующие разошлись. Известно, что у здания КГБ Белоруссии, где во дворе находится СИЗО, остаются несколько десятков человек.

Уточняется также, что другая акция проходит у изолятора временного содержания на улице Окрестина. По информации издания, здесь разбит «волонтерский городок» – около десятка палаток, где раздают воду, еду и медикаменты, а также предоставляют свои услуги медики и адвокаты. К этому месту приехала соратница Тихановской Мария Колесникова. Она поблагодарила врачей за помощь пострадавшим в ходе протестов, а также заявила, что перемены в стране необратимы.

«Сейчас начинается самая сложная работа. Но мы уже победили, победили страх», – подчеркнула она.

Ранее несколько десятков тысяч сторонников белорусской оппозиции собрались на митинг у стелы «Минск – город-герой». Присутствующие заполнили все прилегающие скверы и соседние отрезки проспектов Победителей и Машерова.

Во время митинга в Минске в поддержку действующего президента, Александр Лукашенко отметил, что он не является сторонником уличных акций, но сейчас вынужден был позвать людей на помощь. Он также добавил, что если согласится провести повторные выборы, Белоруссия «погибнет как государство».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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