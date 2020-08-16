Лукашенко посетил митинг своих сторонников у Дома Правительства в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье пришел на многотысячный митинг своих сторонников у Дома Правительства в Минске.

Лукашенко встретили овациями, передает ТАСС.

«Спасибо вам, что пришли. Спасибо, что вы четверть века терпите человека из провинции», – сказал президент.

Лукашенко отметил, что он не является сторонником уличных акций, но сейчас вынужден был позвать людей на помощь.

«Я поклялся в свое время не допустить в стране площадей. Я не сторонник митингов, но не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь», – сказал он.

Также Лукашенко заявил, что за время его правления белорусы построили независимое суверенное государство.

«Время выбрало тогда нас. Вы просили меня, совсем неопытного молодого человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали, мы сделали то, о чем мечтали миллионы наших предшественников: мы построили независимое суверенное государство!» – отметил он.

Президент добавил, что, если согласится провести повторные выборы, Белоруссия «погибнет как государство».

«Натовское руководство призывает нас провести новые выборы. Если мы пойдем у них на поводу, то погибнем как государство», – подчеркнул он.

Кроме того, Лукашенко призвал оппозицию не трогать врачей и журналистов государственных СМИ.

«Не трогайте врачей и учителей, журналистов государственных структур и их семьи. Что-то случится – ответите сполна! Не позорьте страну мирную и процветающую!» – заключил он.

Напомним, провластная общественная организация «Белая Русь» сообщила, что запланировала на воскресенье, 16 августа, проведение «митинга солидарности» в поддержку Лукашенко. На митинге, как утверждается, соберутся «все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря». В настощее время в центре столицы, по разным данным, собралось несколько тысяч человек.

В то же время белорусская оппозиция намерена провести митинг в 14:00.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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