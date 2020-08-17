Лукашенко сделал оппозиции предложение

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17 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 20:20  |  vz.ru
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Забастовка лишит Белоруссию долларов

Промышленности Белоруссии угрожают стачки рабочих Sergei Grits/AP/ТАСС
Союзное с Россией государство Белоруссия охвачено стачками и забастовками, о приостановке работы объявили сотрудники крупнейших предприятий страны. Лукашенко предупредил бастующих – простоем заводов и фабрик воспользуются конкуренты, которые займут место белорусских товаров на рынке. Какой ущерб нанесет экономике страны стачка и таит ли она опасность для российских смежных производств? Подробности...
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При каких условиях Россия могла бы выручить Лукашенко

Александр Лукашенко очень рассчитывает на помощь Владимира Путина Михаил Метцель/ТАСС
Похоже, Александр Лукашенко осознал всю глубину кризиса, в который погружается и его страна, и он лично как политик. Президент Белоруссии публично заявил, что будет просить у российского лидера Владимира Путина помощи в том, чтобы справиться с «цветной революцией». Нужно ли России помогать белорусскому руководству, и если да – то на каких условиях? Подробности...
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Русский «Hовик» был лучшим эсминцем своей эпохи

Эсминец «Новик» был прорывом для своего времени Public domain
Ровно сто пять лет назад имел место один из славных эпизодов нашей военно-морской истории: знаменитый эскадренный миноносец «Новик» одержал победу над двумя германскими эсминцами. Этому кораблю была суждена долгая и славная жизнь, он успел поучаствовать в Великой Отечественной. А относительно недавно останки «Новика» обнаружили подводные поисковики.  Подробности...
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Как Лукашенко может расколоть протест

Лукашенко важно заставить оппонентов расчехлиться в жесткой антироссийской риторике Валерий Шарифулин/ТАСС
Президент Белоруссии находится на грани потери власти. Винить он в этом может, конечно, только себя самого – однако при всем при этом у него еще остаются возможности спастись. И речь тут не об отставке с переездом на ПМЖ в Ростов. Лукашенко необходимо срочно предпринять несколько несложных, но эффективных политических и политтехнологических шагов. Каких именно?  Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Майдан расчеловечивает всех

Павел Волков, публицист
Я далек от гнилой «интеллигентской» позиции примирения преступника и жертвы. Я за борьбу против зла, то есть против социал-дарвинизма и нацизма. Но я не хочу, чтобы лозунгом борьбы за добро и свет стало: «Надо убить всех плохих, чтобы остались все хорошие». Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Почему американцы проиграли войну во Вьетнаме

Тимур Шерзад, журналист
55 лет назад, 17 августа 1965 года, американцы начали первую крупную сухопутную операцию во Вьетнаме. Тогда они еще не знали, что ввязываются в длинную и неприятную войну, которая сильно тряхнет саму Америку. Подробности...

Миллионы мартышек с зеркальными камерами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Кадриков снимают миллионы, а великих фото нет. Нет даже просто выдающихся фото. Все яркое, все блестит, технически прекрасно и – все однообразно в русле господствующей идеологии. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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Почему Лукашенко не Чаушеску

Президент Лукашенко: устоит или нет?

Обсуждение: 14 комментариев

Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 9 комментариев
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
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    Лукашенко сделал оппозиции предложение

    Лукашенко пообещал бастующим рабочим квартиры и новую конституцию    17 августа 2020, 19:55
    Фото: BelTA/Reuters
    Текст: Наталья Макарова,
    Иван Абакумов

    Лукашенко сказал, когда он покинет президентский пост – после принятия новой конституции. Оппозиции он предложил поработать над ней вместе. Эксперты не исключают, что Батька может предложить оппонентам и ряд постов в новом правительстве. Но оппозиция хочет получить власть прямо сейчас – Тихановская уже заявила о готовности стать национальным лидером. Возможен ли компромисс между Лукашенко и оппозицией?

    Александр Лукашенко в понедельник заявил на встрече с рабочими Минского завода колесного транспорта (МЗКТ): «Пока вы меня не убьете, других (президентских) выборов не будет». Впрочем, там же и тогда же Батька дал обещание, которое казалось бы, противоречит вышесказанному. Президент Белоруссии допустил, что может сложить полномочия – но после того как будет принята новая конституция, и в республике пройдут президентские выборы.

    «Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом. Приходите, садитесь – и работаем над конституцией. Выносим на референдум, принимаем конституцию, и я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» – передает слова Лукашенко агентство БелТА.

    Президент заявил – он готов к тому, что рано или поздно покинет свой пост. «Или через год, или через два. Но нельзя эту конституцию отдавать непонятно кому. Потому что это будет беда. Я этого больше всего боюсь», – заявил Батька, обращаясь к рабочим.

    Отметим, что свое обещание возможной смены конституции Лукашенко дал на встрече с лояльными рабочими. МЗКТ, в отличие от других крупных предприятий республики – в том числе Минского тракторного завода и «Белоруськалия» – не принимает участие в волне политических стачек, прокатившихся по всей Белоруссии в связи с прошедшими выборами президента.

    На встрече с коллективом Минского завода колесного транспорта президент не ограничился призывами сохранять спокойствие и угрозами «ответить», если протестующие будут «ломить». Но Лукашенко использовал и «пряник» - помимо намека на возможность политической реформы в виде обновления конституции и новых выборов, он пообещал в течение двух лет решить вопрос обеспечения жильем многодетных семей в Минске.

    Оппоненты Лукашенко демонстрирует нежелание идти на какие-либо компромиссы с действующим президентом, которого после выборов 9 августа оппозиция считает нелегитимным. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, считающая себя победительницей на выборах, выпустила видеообращение, в котором заявила: «Готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера».

    Тихановская также потребовала «в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов... которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом».

    С одной стороны, это заявление выглядит как ультиматум Лукашенко и его окружению. С другой стороны, еще неделю назад представитель кампании Тихановской Мария Колесникова предложила властям начать переговоры «чтобы не допустить никакого вида насилия в белорусском обществе». Теоретически площадкой для переговоров с участием представителей власти мог бы стать координационный совет, о создании которого в минувшую пятницу объявила Тихановская.

    Как заверил в комментарии газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Петр Петровский, о конституционной реформе, призванной ограничить полномочия президента, Лукашенко ведет речь уже на протяжении года.

    Напомним, что нынешний вариант белорусской конституции действует с 1996 года и подразумевает очень широкие полномочия президента. В том числе – право назначать и увольнять всех министров, прокуроров и судей. В 2004 году из основного закона республики изъяли статью, которая запрещает президенту баллотироваться более двух раз.

    По мнению Петровского, полем для обсуждения может стать увеличение функций парламента по формированию правительства и введение выборов по смешанной системе, когда 50% депутатов избираются по партийным спискам и 50% по мажоритарной системе. Сейчас, как отмечают эксперты, в Белоруссии отсутствует традиционная партийная система.

    «Возможно к этому добавится поправка о наделении большими полномочиями представителей местных органов самоуправления. И также переход процесса их формирования на смешанную систему выборов. Другого я пока не вижу», – отметил Петровский.

    С его точки зрения, компромиссом может стать, с одной стороны, сохранение существующих социальных гарантий, а с другой – допуск городского среднего класса (который сейчас составляет базу оппозиции) к участию в обсуждении при принятии решений.

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    Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?



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    Российский политтехнолог Евгений Минченко, со своей стороны, отмечает, что сейчас Лукашенко уже имеет смысл идти на кадровые компромиссы. «Как вариант, сменить правительство с привлечением туда представителей оппозиции», – сказал Минченко газете ВЗГЛЯД. Но вызывает вопрос – готова ли к таким договоренностям оппозиция, заручившаяся поддержкой Запада. «Даже если Лукашенко сейчас удержится – насколько этого хватит? Протесты возобновятся по какому-нибудь другому поводу. Возможно, ему стоит подумать над каким-то вариантом транзита власти», – отметил Минченко.

    Однако оппозиция и поддерживающая ее протестная «улица» требуют немедленного транзита власти – а точнее, капитуляции действующего президента. «Лукашенко должен уйти, но прежде чем это случится, он обязан выпустить всех политзаключенных и арестованных и провести справедливое расследование всех случаев преступлений против граждан. Лишь после отставки Лукашенко уже новый легитимный президент будет осуществлять конституционную реформу», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

    Как полагает Петровский, штаб Тихановской, который позиционирует себя как центр оппозиционного движения, недоговороспособен априори, и нацелен на переворот. «Этим людям не интересны компромиссы в принципе», – указал Петровский.

    Решительности протестующим придает поддержка Запада. В понедельник в правительстве ФРГ подтвердили, что связывались с Тихановской, при этом уровень и содержание переговоров не раскрываются.

     «Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской, – говорится в опубликованном в понедельник заявлении партий Европарламента, –  Поэтому мы не признаем Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе».

    Евродепутаты потребовали от Белоруссии провести «новые свободные выборы» и одобрили сделанное еще на прошлой неделе заявление глав МИДов ЕС – об отказе признавать результаты выборов в Белоруссии. Наконец, высказался фактически отмалчивавшийся до этого Дональд Трамп. Он заявил, что США пристально следят за происходящим в Белоруссии – и назвал ситуацию ужасной.

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