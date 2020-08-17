Лукашенко сделал оппозиции предложение

Лукашенко сказал, когда он покинет президентский пост – после принятия новой конституции. Оппозиции он предложил поработать над ней вместе. Эксперты не исключают, что Батька может предложить оппонентам и ряд постов в новом правительстве. Но оппозиция хочет получить власть прямо сейчас – Тихановская уже заявила о готовности стать национальным лидером. Возможен ли компромисс между Лукашенко и оппозицией?

Александр Лукашенко в понедельник заявил на встрече с рабочими Минского завода колесного транспорта (МЗКТ): «Пока вы меня не убьете, других (президентских) выборов не будет». Впрочем, там же и тогда же Батька дал обещание, которое казалось бы, противоречит вышесказанному. Президент Белоруссии допустил, что может сложить полномочия – но после того как будет принята новая конституция, и в республике пройдут президентские выборы.

«Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом. Приходите, садитесь – и работаем над конституцией. Выносим на референдум, принимаем конституцию, и я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» – передает слова Лукашенко агентство БелТА.

Президент заявил – он готов к тому, что рано или поздно покинет свой пост. «Или через год, или через два. Но нельзя эту конституцию отдавать непонятно кому. Потому что это будет беда. Я этого больше всего боюсь», – заявил Батька, обращаясь к рабочим.

Отметим, что свое обещание возможной смены конституции Лукашенко дал на встрече с лояльными рабочими. МЗКТ, в отличие от других крупных предприятий республики – в том числе Минского тракторного завода и «Белоруськалия» – не принимает участие в волне политических стачек, прокатившихся по всей Белоруссии в связи с прошедшими выборами президента.

На встрече с коллективом Минского завода колесного транспорта президент не ограничился призывами сохранять спокойствие и угрозами «ответить», если протестующие будут «ломить». Но Лукашенко использовал и «пряник» - помимо намека на возможность политической реформы в виде обновления конституции и новых выборов, он пообещал в течение двух лет решить вопрос обеспечения жильем многодетных семей в Минске.

Оппоненты Лукашенко демонстрирует нежелание идти на какие-либо компромиссы с действующим президентом, которого после выборов 9 августа оппозиция считает нелегитимным. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, считающая себя победительницей на выборах, выпустила видеообращение, в котором заявила: «Готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера».

Тихановская также потребовала «в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов... которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом».

С одной стороны, это заявление выглядит как ультиматум Лукашенко и его окружению. С другой стороны, еще неделю назад представитель кампании Тихановской Мария Колесникова предложила властям начать переговоры «чтобы не допустить никакого вида насилия в белорусском обществе». Теоретически площадкой для переговоров с участием представителей власти мог бы стать координационный совет, о создании которого в минувшую пятницу объявила Тихановская.

Как заверил в комментарии газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Петр Петровский, о конституционной реформе, призванной ограничить полномочия президента, Лукашенко ведет речь уже на протяжении года.

Напомним, что нынешний вариант белорусской конституции действует с 1996 года и подразумевает очень широкие полномочия президента. В том числе – право назначать и увольнять всех министров, прокуроров и судей. В 2004 году из основного закона республики изъяли статью, которая запрещает президенту баллотироваться более двух раз.

По мнению Петровского, полем для обсуждения может стать увеличение функций парламента по формированию правительства и введение выборов по смешанной системе, когда 50% депутатов избираются по партийным спискам и 50% по мажоритарной системе. Сейчас, как отмечают эксперты, в Белоруссии отсутствует традиционная партийная система.

«Возможно к этому добавится поправка о наделении большими полномочиями представителей местных органов самоуправления. И также переход процесса их формирования на смешанную систему выборов. Другого я пока не вижу», – отметил Петровский.

С его точки зрения, компромиссом может стать, с одной стороны, сохранение существующих социальных гарантий, а с другой – допуск городского среднего класса (который сейчас составляет базу оппозиции) к участию в обсуждении при принятии решений.

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Российский политтехнолог Евгений Минченко, со своей стороны, отмечает, что сейчас Лукашенко уже имеет смысл идти на кадровые компромиссы. «Как вариант, сменить правительство с привлечением туда представителей оппозиции», – сказал Минченко газете ВЗГЛЯД. Но вызывает вопрос – готова ли к таким договоренностям оппозиция, заручившаяся поддержкой Запада. «Даже если Лукашенко сейчас удержится – насколько этого хватит? Протесты возобновятся по какому-нибудь другому поводу. Возможно, ему стоит подумать над каким-то вариантом транзита власти», – отметил Минченко.

Однако оппозиция и поддерживающая ее протестная «улица» требуют немедленного транзита власти – а точнее, капитуляции действующего президента. «Лукашенко должен уйти, но прежде чем это случится, он обязан выпустить всех политзаключенных и арестованных и провести справедливое расследование всех случаев преступлений против граждан. Лишь после отставки Лукашенко уже новый легитимный президент будет осуществлять конституционную реформу», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

Как полагает Петровский, штаб Тихановской, который позиционирует себя как центр оппозиционного движения, недоговороспособен априори, и нацелен на переворот. «Этим людям не интересны компромиссы в принципе», – указал Петровский.

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Решительности протестующим придает поддержка Запада. В понедельник в правительстве ФРГ подтвердили, что связывались с Тихановской, при этом уровень и содержание переговоров не раскрываются.

«Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской, – говорится в опубликованном в понедельник заявлении партий Европарламента, – Поэтому мы не признаем Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе».

Евродепутаты потребовали от Белоруссии провести «новые свободные выборы» и одобрили сделанное еще на прошлой неделе заявление глав МИДов ЕС – об отказе признавать результаты выборов в Белоруссии. Наконец, высказался фактически отмалчивавшийся до этого Дональд Трамп. Он заявил, что США пристально следят за происходящим в Белоруссии – и назвал ситуацию ужасной.

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