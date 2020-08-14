Тихановская заявила о создании комитета для передачи власти в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

«С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Белоруссии, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти», – говорится в сообщении Telegram-канала штаба Тихановской «Пул первой».

Она подтвердила, что штаб в целом продолжает работать, его главой остается Мария Мороз, а Ольга Ковалькова и Николай Козлов остаются доверенными лицами.

В координационный совет могут войти «представители гражданского общества», уважаемые и известные белорусы, пояснила политик. Принимать заявки на вступление в совет должны Ковалькова и адвокат Тихановской Максим Знак.

Также Тихановская объявила, что готова к диалогу с властями страны.

«Я прошу вас объединиться в координационный совет. Нам очень нужна ваша помощь и опыт. Нам нужны ваши связи, контакты, экспертные советы и поддержка. В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти – трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества. Я обращаюсь к международному сообществу, европейским странам с просьбой помочь нам в организации диалога с белорусскими властями», – заявила она.

Кроме того, политик призвала отпустить всех задержанных, «убрать с улиц городов ОМОН и войска» и возбудить уголовные дела против тех, кто отдавал «преступные приказы избивать и стрелять в людей».

Тихановская призвала мэров белорусских городов «выйти и начать разговаривать» с людьми и организовывать законные и мирные митинги на площадях.

«Я обращаюсь к сотрудникам милиции, армии и другим силовикам. Не исполняйте преступных приказов. Поговорите с вашим начальством, остановите кровопролитие. Вы давали присягу служить республике Белоруссия и своему народу. Мы, люди, будем благодарны каждому, кто станет на сторону народа», – заключила она.

Согласно данным белорусского ЦИК, Тихановская набрала 10,12% голосов. После выборов она выехала в Литву, а в пятницу призвала защищать истинные итоги голосования ненасильственными мирными способами. При этом она поддержала забастовки и заявила, что там, где комиссии правильно посчитали голоса на выборах президента Белоруссии, ее поддержка составила 60-70%.

Также штаб Тихановской в пятницу заявил о непризнании официальных итогов выборов.