Штаб Тихановской отказался признавать данные ЦИК о победе Лукашенко

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не признает официальных итогов выборов, на которых, по данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко, заявила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

«То, что это официальные данные, это не значит, что они отражают реальную ситуацию и выбор людей. Они (власть) до сих пор не могут понять, что ситуация изменилась кардинально. Наши дальнейшие действия не зависят от объявленных официальных итогов», – сказала Красулина, передает ТАСС.

Ранее в пятницу ЦИК Белоруссии озвучил окончательные результаты президентских выборов: действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Кандидат в президенты Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов. После выборов она выехала в Литву, а в пятницу призвала защищать истинные итоги голосования ненасильственными мирными способами. При этом она поддержала забастовки и заявила, что там, где комиссии правильно посчитали голоса на выборах президента Белоруссии, ее поддержка составила 60-70%.

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