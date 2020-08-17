Лукашенко пообещал обеспечить жильем все многодетные семьи в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) пообещал в течение двух лет решить вопрос обеспечения жильем многодетных семей.

«Скажите, в каком государстве для семей многодетных сделано больше, чем здесь. В течение двух лет даже в Минске все многодетные получат жилье», – обратился он к недовольным, пожаловавшимся на эту проблему.

Лукашенко признал, что жилье является самой большой проблемой, с которой и он сам когда-то столкнулся. Но именно строительный комплекс наряду с сельским хозяйством, по словам президента, сегодня наиболее успешные отрасли в стране, передает ТАСС.

«Почему строители так работают? Потому что мы, насколько это возможно, выделили средства, чтобы снять проблему жилья. А когда дом строится – это локомотив развития экономики. И мы, конечно, сделаем упор на это», – пояснил глава Белоруссии.

При этом президент отметил, что нельзя перенапрягать Минск. «Нельзя сюда переселить всю страну. Поэтому мы создаем города-спутники. В этом направлении будем двигаться», – сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что выборы президента в Белоруссии прошли «по-цивильному».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Белоруссия радикально изменилась всего за одну неделю.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД