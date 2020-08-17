Лукашенко пригрозил «ответить», если протестующие будут «ломить»

Если протестующие граждане Белоруссии выйдут на улицы, то власть это перетерпит, но если они пойдут «ломить» – ответит, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе обращения к работникам Минского завода колесного транспорта (МЗКТ).

«Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите – господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить – ответите. Вот вам мужской разговор», – заявил Лукашенко собравшимся.

Он призвал участников протестных акций не провоцировать силовиков. «На провокации будем отвечать соответствующим образом», – сказал Лукашенко.

«Да, я же не святой. Вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что если бы не было жесткости, не было бы страны. Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное», – передает слова Лукашенко Белта.

Президент заявил, что они его протестами не поставят на колени, передает ТАСС.

В понедельник, 17 августа, Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей. Причем рабочие именно этого предприятия не собирались митинговать.

Напротив центральной проходной собралось около сотни человек с бело-красными флагами. Сотни рабочих электротехнического и тракторного заводов в Минске выдвинулись к МЗКТ. Также рабочие Минского тракторного завода собираются в понедельник на проходной на фоне сообщений о забастовке.

В ходе своего визита глава белорусского государства пренебрежительно высказался о бастующих: «Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».