Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером.

Тихановская заявила в новом видео, размещенном на YouTube, что она «готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм».

Также она выступила с требованием освободить «всех политзаключенных» в республике и «в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов – реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом».

«В эти дни, когда мы хороним наших героев, я плачу вместе с вами. Это невероятная потеря для страны – невинно убитые молодые люди. Нам необходимо поддержать их семьи, их именами мы обязаны в будущем назвать улицы, их имена останутся в нашей памяти», – добавила она.

Тихановская также заявила, что у нее «нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры», она «не хотела быть политиком», но «судьба распорядилась» так, что она «оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью».

«Судьба и вы, вы, которые поверили в меня, которые дали мне силы. И сейчас каждую минуту я восхищаюсь вашим мужеством, вашей самоорганизацией и тем, какие вы все сильные и светлые. Вы отдали мне свои голоса, я очень это ценю и абсолютно точно знаю, почему вы это сделали – мы все хотели выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад», – сказала она.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Светлану Тихановскую поддержали 10,09%.

Позже Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах, и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения.

В первом она заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно, и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвала поддерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.

При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер помещения, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной, которая позднее подтвердила эту информацию.

По мнению сторонников Тихановской, заявление могло быть записано под давлением.

Затем штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

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