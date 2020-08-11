Белорусский протест остался один на один с Лукашенко

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11 августа, вторник  |  Последнее обновление — 22:04  |  vz.ru
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Разработчиков компьютерных игр озолотил коронавирус

Настал золотой час для компьютерных игр Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Пандемия нанесла мировой экономике серьезный урон. Однако есть отдельные отрасли, для которых коронавирус стал своего рода золотой жилой. И в числе «счастливчиков» не только разработчики вакцин и медоборудования. Выручка от продаж растет также у разработчиков игр. И заработать на этом идущем вверх рынке еще есть возможности. Подробности...
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Кто стоит за организацией протестов в Белоруссии

Оппозиция заявляет, что у белорусских манифестантов нет никакой поддержки из-за границы Валерий Шарифулин/ТАСС
Уличные волнения в Белоруссии пока не позволяют судить, насколько это кампания спланирована и управляема. По версии президента Лукашенко, беспорядки координируются из-за рубежа. Лидер оппозиции Светлана Тихановская от участия в протестах самоустранилась. Мнения политологов разнятся: одни считают, что протест спонтанный и поэтому децентрализован. Другие – что в Белоруссии обкатывается технология «распыленного Майдана». Подробности...
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Фармаколог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
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Кто и как контролирует «независимые СМИ» Запада

Американская печать больше не пользуется уважением читателей Richard B. Levine/imago-images.de/ТАСС
Среди одних из главных представлений о западном образе жизни одним из самых популярных является миф о свободной прессе – и это при том, что целый ряд СМИ напрямую финансируется правительствами. Этот парадокс принято объяснять словами «независимая редакционная политика». Но кто и каким образом в реальности управляет западной прессой – и как с этим связана работа спецслужб? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Opel Zafira Life: большому кораблю – большое плавание

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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Почему Россия вынуждена признать победу Лукашенко

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российская Федерация признала Лукашенко новым президентом Белоруссии, а значит – подтвердила легитимность проведенных выборов. Ряд экспертов считает, что Москва совершила ошибку. Подробности...
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Не надо подчинять российскую науку чужой идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенно тяжелые результаты политическое давление принесло в области медицины – где идеологизации подверглись представления сначала о гомосексуализме, а потом о трансгендерности. Подробности...
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Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
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    Белорусский протест остался один на один с Лукашенко

    Светлана Тихановская дала понять, что семья для нее важнее большой политики    11 августа 2020, 21:30
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Алексей Нечаев,
    Андрей Резчиков

    Главная соперница Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская во вторник внезапно покинула страну. В своих видеообращениях она объяснила свой отъезд и призвала сторонников прекратить уличные протесты. В Белоруссии с пониманием отнеслись к этому поступку Тихановской и сторонники Лукашенко, и оппозиция. Правда, причины ее ухода с политической арены страны они называют разные.

    В ночь на вторник кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что Тихановская выехала в Литву через пропускной пункт «Котловка» в 3:30 ночи по местному времени (совпадает с московским).

    Рано утром в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения Тихановской. В первой видеозаписи, глядя прямо в камеру, женщина с крайне растерянным тревожным видом сообщает, что решение уехать она приняла сама. «Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально», – призналась Тихановская.

    Позже Telegram-каналы обнародовали другую видеозапись, на которой Тихановская читает на камеру по бумаге записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание на том, что интерьер в помещении, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИКа Лидии Ермошиной. «С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», – заявила политик.

    Оставшиеся в Минске сотрудницы штаба Тихановской откликнулись на оба обращения лишь в середине дня. Доверенное лицо кандидата в президенты Ольга Ковалькова призналась, что отъезд Тихановской стал неожиданностью для штаба. «Для нас это решение стало сюрпризом, до визита в ЦИК она принимать такое решение не собиралась», – сказала она. Ковалькова полагает, что данное решение Тихановская могла принять под давлением. Той же версии придерживается и соратница Тихановской Мария Колесникова. По ее мнению, на это указывает призыв «не выходить на улицы».

    Накануне Тихановская провела три часа «в одном кабинете ЦИК с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур», напомнила Колесникова. «Данное видеообращение было записано в это время», – уверена она. Сама Колесникова эмигрировать не собирается. Кстати, она остается последней участницей из женского оппозиционного трио Тихановская – Цепкало – Колесникова, ставшего знаменитым в ходе избирательной кампании. Вероника Цепкало ранее также покинула республику.

    В экспертной среде по-разному оценивают бегство Тихановской. Украинский политик и блогер Анатолий Шарий назвал обращение Тихановской «сливом протеста», из-за которого теряется «мотивация снять Лукашенко».

    Белорусские эксперты не исключают, что Тихановская решила не брать на себя политическую ответственность за то, что мирный протест на улицах Минска быстро перерос в насильственный – появились уже и пострадавшие, и даже первая жертва. Сотрудник Института философии НАН Белоруссии Петр Петровский назвал действия Тихановской «самоустранением» с целью избежать ответственности за массовые беспорядки.

    «Вся ее избирательная кампания проходила в режиме травли сторонников действующего президента, сотрудников МВД и членов избирательных комиссий»,

    – сказал Петровский газете ВЗГЛЯД. Собеседник назвал сторонников Тихановской «агрессивным меньшинством», которое не хочет отвечать за то, что творится на улицах Минска.

    В свою очередь экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, который еще до выборов уехал в Москву, предположил, что на Тихановскую было оказано давление – скорее всего, ее шантажировали судьбой мужа, остающегося под стражей в Белоруссии. Цепкало анонсировал создание «комитета государственного спасения», который будет добиваться от международного сообщества признания победителем выборов Тихановской, а не Лукашенко.

    А его супруга Вероника Цепкало выпустила свое видеообращение: «Я знаю, какими грязными и мерзкими способами власть оказывает давление на нас. Они используют детей, мужей, родных и близких». Цепкало попросила мировых лидеров помочь вызволить политзаключенных из тюрем и затем провести новые выборы в республике.

    Белорусский политолог Дмитрий Болкунец, который также эмигрировал в Москву, предполагает, что запугиванию подверглась сама Тихановская. «Видимо, ей лично угрожали. После чего дали бумажку с речью, в которой она по сути признает Лукашенко победителем. Только после этого ей дали возможность покинуть страну. Это побег, а не бегство», – сказал политолог газете ВЗГЛЯД.

    Болкунец напомнил, что для белорусских властей подобная тактика не нова. После выборов декабря 2010 года два соперника Лукашенко уже через несколько часов после закрытия избирательных участков тоже «перепуганными голосами зачитывали поздравления в адрес Батьки на телекамеру».

    Эксперт отметил тот факт, что изначально видео с зачитывающей по бумажке текст Тихановской появилось в Telegram-канале, который, по его мнению, контролируют спецслужбы. «Белорусский КГБ – организация, застрявшая в 70-х годах. Она контролирует в Белоруссии всё, и применяет иногда методы, нарушающие все современные представления о работе спецслужб», – считает Болкунец.

    Как уже сообщалось, по официальным результатам воскресных президентских выборов действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%. Однако Тихановская назвала победителем себя. После этих заявлений толпы противников Лукашенко начали выходить на стихийные митинги протеста на улицы Минска и других городов. Начались столкновения с ОМОНом. В ночь на понедельник правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты, перцовый газ и резиновые пули.

    В ночь на вторник протесты возобновились. Для разгона толп вновь применялись спецсредства. Протестующие начали в ответ забрасывать бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

    Тем временем, оставшиеся в Минске соратницы Тихановской посетовали, что с ней по-прежнему нет связи, хотя политик уже находится в Литве и общаться ей, казалось бы, уже ничего не мешает. Поэтому ее дальнейшие планы штабу неизвестны. «Дозвониться ей пока не удалось», – сообщила Колесникова, добавив, что во вторник соратники Тихановской примут решения о своих дальнейших действиях.

    Стоит отметить, что в вторник белорусский ЦИК объявил, что принял жалобу Тихановской на результаты выборов и пообещал непременно ее рассмотреть.

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