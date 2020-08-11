Вильнюс заявил о переезде Тихановской в Литву

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну и находится в Литве, сообщил министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс.

«Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве», – говорится в сообщении главы МИД республики в Twitter.

В понедельник вечером сообщалось о потери связи с Тихановской. Ряд Telegram-каналов сообщал, что ее якобы удерживают в ЦИК, куда она пошла для подачи жалобы по итогам выборов. В ЦИК Белоруссии опровергли эту информацию. Около полуночи Тихановская вышла на связь, но не сообщила свое местонахождение, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.

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