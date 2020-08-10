Кто стоит за организацией протестов в Белоруссии

Взгляд
11 августа, вторник  |  Последнее обновление — 00:32  |  vz.ru
Разделы

Что нужно для создания электромобилей в России

Проект Zetta балансирует на грани жизни и смерти Zetta/YouTube, e-zetta.ru
Россия включилась в одно из главных технологических соревнований современной эпохи – изобретение гибридных и электромобилей. И хотя первый блин на этом поприще, «Ё-мобиль» Михаила Прохорова, оказался позорным провалом, в России не так давно появился новый подобный проект. Что необходимо, чтобы отечественная промышленность составила конкуренцию электромобилям Илона Маска? Подробности...
Перейти в раздел…

Дружбу с Лукашенко Киев использовал для атаки на Москву

Вряд ли столь матерый политик, как Лукашенко, был использован украинскими спецслужбами «втемную» Михаил Метцель/ТАСС
Захват 33 россиян в Белоруссии оказался результатом успешной спецоперации СБУ. Это косвенно подтвердил и сам Лукашенко: в интервью он рассказал, что узнал про «отряд боевиков» от Киева. Теперь уже понятно, что россиян заманили в ловушку. Очевидно и то, что украинским спецслужбам самостоятельно провести операцию, в которую был втянут президент соседней страны, просто не хватило бы квалификации. Подробности...
Перейти в раздел…

Фармаколог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
Перейти в раздел…

Западные СМИ: Власть Лукашенко содрогнулась перед яростью народа

El Pais: Лукашенко выходит из этих выборов таким же, как и вступил в них – ослабленным Валерий Шарифулин/ТАСС
«9 августа наверняка останется в книгах белорусской истории. Если не для того, чтобы олицетворить конец правления самодержца Александра Лукашенко, то хотя бы для того, чтобы обозначить день, когда власть содрогнулась перед лицом народа», – пишут западные СМИ, комментируя массовые беспорядки, которые охватили города Белоруссии сразу после президентских выборов.  Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Три варианта развития ситуации в Белоруссии

Сергей Лукьяненко, писатель
Всё это грустно, печально, но никакого положительного выхода из происходящего в Белоруссии праздника непослушания я не вижу. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария

Китай отвоевывает у США главную цитадель – развлечения

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Успех Китая с TikTok – даже большая угроза для США, чем любые технологические прорывы. Причина в том, что на поле массовой культуры – причем универсальной, привлекательной для людей по всему миру – американцам не было равных больше века. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Лукашенко взял на себя больше, чем может унести

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Совершенно очевидно, что Лукашенко растерян. Он умудрился поссориться с Россией и не успел помириться с Западом. Отныне Лукашенко не любят ни в Москве, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. Его хотят использовать, и Батька это прекрасно осознает. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 9 комментариев

Лукашенко нашел неожиданного союзника

Перейти в раздел…

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...

Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
  • Лукашенко

  • Протестующим
Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?
  • Выдаст России

  • Выдаст Украине

  • Будет судить в Белоруссии

  • Отпустит
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: США объявили выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми
    МИД дал оценку протестам в Белоруссии Задержанный в Минске российский журналист Пегов освобожден Кипр принял условия России по налоговому соглашению В Германии назвали «ударом в лицо» угрозы США из-за «Северного потока – 2»
    ЦИК Белоруссии озвучил обновленные данные по итогам выборов Эксперт оценил вероятность отключении интернета в Белоруссии из-за границы Торговля между Россией и Украиной за первое полугодие сократилась почти на 50% СМИ сообщили об инсульте у Ефремова из-за игры «Спартака»
    КГБ Белоруссии заявил о готовящемся покушении на Тихановскую Белорусы устроили пикет у посольства республики в Москве В Польше задержан подозреваемый в краже памятника Рокоссовскому Рогозин предложил украшать ракеты гжелью и хохломой

    массовые беспорядки


    Белорусские силовики использовали спецсредства для разгона протестующих в Минске

    международный скандал


    Словакия выслала трех российских дипломатов

    свидетельские показания


    Опубликовано видео с Ефремовым за рулем сразу после аварии

    Видео

    массовые беспорядки


    Белоруссия перешла на осадное положение

    Тотальная украинизация


    Киев испугался выбора жителей Донбасса

    Проект Zetta


    Что нужно для создания электромобилей в России

    Японский милитаризм


    Под боком у России скрыто созрела серьезная военная угроза

    TikTok угроза


    Ирина Алкснис: Китай отвоевывает у США главную цитадель – развлечения

    Выборы в Белоруссии


    Глеб Простаков: Лукашенко взял на себя больше, чем может унести

    Плюсы самоизоляции


    Дмитрий Михайлин: Как перестать суетиться и начать, наконец, жить

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?

    Кто стоит за организацией протестов в Белоруссии

    Оппозиция заявляет, что у белорусских манифестантов нет никакой поддержки из-за границы    10 августа 2020, 23:55
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин,
    Людмила Суркова,
    Николай Васильев

    Уличные волнения в Белоруссии пока не позволяют судить, насколько это кампания спланирована и управляема. По версии президента Лукашенко, беспорядки координируются из-за рубежа. Лидер оппозиции Светлана Тихановская от участия в протестах самоустранилась. Мнения политологов разнятся: одни считают, что протест спонтанный и поэтому децентрализован. Другие – что в Белоруссии обкатывается технология «распыленного Майдана».

    В понедельник кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании, заявив, что считает себя победителем воскресного голосования. Представитель ее избирательной кампании Мария Колесникова добавила о том, что штаб пока намерен всю неделю только лишь проводить собственный подсчет голосов.

    «Мы до 14 августа точно так же, как ЦИК, проводим подсчет протоколов. Мы будем сверять наши данные с данными ЦИК. Процесс только начинается. Мы будем отстраивать механизмы работы с властью», – цитирует ее ТАСС. Примечательно, что от призывов выходить на митинги соратница Тихановской пока воздержалась. А сама Тихановская объявила, что не будет участвовать в уличных акциях, чтобы избежать возможных провокаций.

    «Почему штаб объединенной оппозиции разбежался накануне выборов, призывая народ на баррикады и не взяв на себя ответственность за эти процессы?», – задает риторический вопрос политолог, сотрудник Института философии НАН Беларуси Петр Петровский.

    «Они инспирировали попытку государственного переворота через апробацию новейшей технологии сетевого «булинг-майдана». С одной стороны, это травля представителей власти, силовых структур, участковых комиссий. С другой стороны, «распыленные» насильственные акции протеста, не сосредоточенные в центре городов», – поясняет Петровский газете ВЗГЛЯД.  

    Белорусский политолог считает, что Минск теперь должен инициировать международное расследование «по фактам грубого вмешательства в белорусские выборы со стороны России, Евросоюза и США». Петровский предполагает, что в протестах проявился неожиданный альянс «между российским топливно-энергетическим комплексом и истеблишментом Демократической партии США, а также их союзниками в Евросоюзе». «Российские монополисты не хотят создавать единые рынки нефти и газа и боятся жесткой позиции, которую занял по этому вопросу Лукашенко», – заявил белорусский политолог.

    Версия властей о координации протестов «извне» отчасти подтверждаются деятельностью, которую развили в эти дни Telegram-каналы. Например, Nexta Live, ведет который белорусский эмигрант, живущий в Варшаве Степан Путило. Именно с него распространяются подрывные советы протестующим, которые совпадают с методичками киевского Майдана:

    «Держитесь большими группами!», «Делайте сцепку руками», «Пытайтесь максимально выводить из строя спецтехнику и автозаки!».

    В памятке приводятся списки прокси-серверов, помогающих обойти блокировку сайтов. Кроме того, бойцов ОМОНа призывают переходить на сторону протестующих. Там же появились и призывы ко всеобщей забастовке.

    Ранее глава государства Александр Лукашенко заявил, что к массовым беспорядкам в республике причастны «люди» с Украины, из Польши, Чехии и России. Даже Интернет в Белоруссии в воскресенье отключили, по словам Батьки, тоже «из-за границы» – с целью «вызвать недовольство у населения», передает РИА Новости.

    «Ошибаются те, кто считает, будто эти протесты кем-то управляются, что можно найти зачинщиков и тем самым их быстро подавить. У манифестантов нет никакой поддержки извне. Это абсолютно белорусский национальный протест», – возражает в интервью газете ВЗГЛЯД Анна Красулина, пресс-секретарь Тихановской.

    «За этими протестами стоит огромное большинство белорусского народа. Мы надеемся, что внутри нашей власти найдется пара-тройка людей, которые в состоянии это осознать. Осознать, что действующая власть исчерпала себя. Поэтому в их собственных интересах как можно быстрее выйти на контакт и обсудить передачу власти победившей на этих выборах Светлане Тихановской», – добавила Красулина.

    Напомним, в понедельник ЦИК Белоруссии сообщил предварительные итоги президентских выборов: действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила рекордные 84,23%.  Президент России Владимир Путин уже поздравил Лукашенко с переизбранием.

    Сразу после закрытия участков в Минске и других городах начались массовые столкновения манифестантов с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Впрочем, МВД опровергло эту информацию – оказалось, что «погибший» оппозиционер жив. Однако в понедельник вечером МВД сообщило о гибели одного из протестующих. В качестве причины смерти называтется взрыв в руке неустановленного взрывного устройства, которое протестующий намеревался бросить в строну правоохранителей. 

    Всего за первые сутки протестов в 33 городах страны, задержано более 3 тысяч человек.

    Эмигрировавший в Москву белорусский политолог Дмитрий Болкунец считает, что влияние из-за рубежа лидеров общественного мнения с помощью «Телеграма» на поведение групп протестующих в центре Минска преувеличено. «В какой-то мере они влияют на происходящее, но как источники информации. Я бы не рассматривал блогеров как двигатель протеста», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

    По мнению Болкунца, протесты подогревает экономическая ситуация в республике. «Эти протесты никто не контролирует, они приобрели спонтанный характер. Кушать нечего, зарплаты маленькие, в регионах у людей нет работы. Можно сказать, что народ осуществляет какой-то «выхлоп». Это стихийное возмущение теми данными, которые обнародовал ЦИК. Но вряд ли все это перерастет в какое-то серьезное упорядоченное движение, потому что его никто особо не готовил. Можно предположить, что правительство в ближайшие дни предпримет попытки купировать протесты, попутно задерживая причастных к ним людей», –  предсказывает эксперт.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •