ЦИК Белоруссии подвел итоги выборов президента

По предварительным итогам Александр Лукашенко набирает на выборах президента Белоруссии 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 574 тыс. человек, или 9,9%, против всех – 6,02%, сообщила глава Центральной избирательной комиссии республики Лидия Ермошина.

«Лукашенко Александр Григорьевич, за него проголосовало 4 миллиона 652 тысячи человек, или 80,23%», – сказала она, уточнив, что озвученные итоги выборов предварительные, но вряд ли изменятся.

По словам Ермошиной, в голосовании приняли участие 5 млн 790 тыс. человек, явка составила 84,23%, передает РИА «Новости».

При этом власти Минска продлевали голосование после 20.00, чтобы толпа не могла разгромить участки.

В будущем Ермошина предложила переходить на электронное голосование на выборах, чтобы избежать давления на членов избиркомов.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, предварительная явка составила 84,05%, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает во всех районах, на втором месте – Светлана Тихановская. Сама Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

По данным правозащитников, в ходе выборов президента 8 и 9 августа в Белоруссии были задержаны 91 человек.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.

Президенты Польши и Литвы в совместном заявлении призвали власти Белоруссии воздержаться от насилия и соблюдать демократические стандарты. В Совете Федерации заявили о попытке устроить «Майдан-2» в Белоруссии.