Лидеры Польши и Литвы призвали власти Белоруссии воздержаться от насилия

Президенты Польши и Литвы – Анджей Дуда и Гитанас Науседа – выступили с совместным заявлением, призвав власти Белоруссии соблюдать демократические стандарты и воздержаться от насилия, сообщило Польское агентство печати.

«Как соседи Белоруссии мы просим белорусские власти полностью признать и соблюдать основные демократические стандарты. Мы призываем воздержаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, в том числе права национальных меньшинств и свободу слова», – приводит заявление президентов Польши и Литвы ТАСС.

Лидеры двух республик подчеркнули, что «диалог всегда является лучшим методом обеспечения социального развития и обсуждения реформ и политической деятельности». «Мы относимся к суверенитету и независимости Белоруссии с высочайшим уважением и надеемся, что будут созданы условия для углубления сотрудничества с обществом и государственными институтами Белоруссии», – подчеркнули президенты.

Авторы заявления также выразили уверенность в том, что более тесное сотрудничество с Европейским союзом отвечает интересам Белоруссии. «Мы хотим, чтобы двери для этого сотрудничества оставались открытыми, и мы готовы продолжать поддерживать Белоруссию на пути к углублению отношений с единой европейской семьей», – говорится в заявлении.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК на 18.00, явка составила 79%. Выборы признаны состоявшимися с учетом того, что в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования.

По словам главы ЦИК республики Лидии Ермошиной, по результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии на выборах главы республики лидирует Александр Лукашенко, на втором месте – Светлана Тихановская. При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

После закрытия большинства избирательных участков в Минске начали перекрывать центральные улицы. В центре белорусской столицы начались столкновения с ОМОН.

К месту протестов в центре Минска прибыли подразделения внутренних войск Белоруссии, а также десятки специальных машин и автозаков. Белорусская милиция начала жестко вытеснять протестующих из центра Минска, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились пострадавшие, замечены машины скорой помощи.

В Совете Федерации заявили о попытке устроить «Майдан-2» в Белоруссии.

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