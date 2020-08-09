В Совфеде заявили о попытке устроить «Майдан-2» в Белоруссии

Оппозиция пытается расшатать ситуацию в Белоруссии, провести сценарий «Майдан-2», только уже в Минске, угрожает различными акциями неповиновения, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Оппозиция пытается расшатать ситуацию, провести сценарий «Майдан-2», только уже в Минске, угрожает различными акциями неповиновения. Все всегда должно делаться по закону, есть выбор. Если есть основания считать, что они (итоги выборов) незаконные, объясняйте, почему, заявляйте протесты. Но выводить людей на улицу, пытаться устраивать какие-то массовые беспорядки, подталкивать страну к перевороту – наверное, это недопустимо. Последствия будут очень тяжелые», – приводит слова Джабарова ТАСС.

«Пример Украины до сих пор стоит у всех перед глазами. Нужно дождаться подведения итогов, я думаю, что белорусская власть примет все допустимые меры в рамках закона, чтобы не дать ситуации перейти в такую неуправляемую стадию», – подчеркнул сенатор.

По его мнению, результаты официального экзитпола близки к истине. Джабаров считает, что белорусский избиратель был настроен против действующего президента.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК на 18.00, явка составила 79%. Выборы признаны состоявшимися с учетом того, что в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования.

По словам главы ЦИК республики Лидии Ермошиной, по результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии на выборах главы республики лидирует Александр Лукашенко, на втором месте – Светлана Тихановская.

После закрытия большинства избирательных участков в Белоруссии в Минске начали перекрывать центральные улицы. В центре белорусской столицы начались столкновения протестующих с ОМОН.

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