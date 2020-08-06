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«Северный поток-2» достроят корабли таинственных судовладельцев

«Северный поток – 2» снова под угрозой срыва Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press
Только Дания дала зеленый свет судну-трубоукладчику «Фортуна» для достройки «Северного потока – 2», как удача снова отвернулась от российского газопровода. Арендатор корабля заявил, что не собирается участвовать в этом проекте. Неужели у России появились новые, возможно непреодолимые преграды для завершения строительства второй очереди «Северного потока»? Подробности...
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Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
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За что повысили зарплаты российским военным

Военные летчики впервые за долгое время получат дополнительное денежное довольствие Юрий Смитюк/ТАСС
В российских Вооруженных силах долгожданное событие – объявлено о введении значительных дополнительных надбавок к окладам по воинской должности. Правда, по словам министра обороны Сергея Шойгу, далеко не всем. Кому из военных положены дополнительные выплаты, в каком размере – и что нужно сделать, чтобы армию не разъедала зависть со стороны тех, кому надбавка не досталась? Подробности...
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В Белоруссии Россия поставит на победителя

Лукашенко конкурирует сейчас с Тихановской, а с воплощенным Антилукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС<br>EPA/TATYANA ZENKOVICH/ТАСС
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сделала воззвание к Берлину с просьбой как-то повлиять на Лукашенко. Сам Батька тоже нашел себе союзника за рубежом &#8722; в такового стремительно превращается его киевский коллега Зеленский. Но кого из основных кандидатов поддержит Москва? Это зависит от дальнейших событий, которые будут разворачиваться стремительно и опасно.  Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Закон Черномырдина в действии

Алексей Алешковский, сценарист
Когда движение #MeToo только начиналось, никакого смеха оно у меня, в отличие от многих мужчин (и даже женщин), не вызывало – ведь люди говорили о своей боли. Но, как это обычно бывает, весь сегодняшний виктимный дискурс основан на подмене понятий – том же обмане. Подробности...
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Прекратите этот стон «Наши пролюбили Белоруссию!»

Андрей Перла, Политолог
Останется у власти президент Лукашенко. Чтоб он был здоров. Останется и будет дальше продолжать нервы нам с вами мотать. Никакой майдан ему ничего не сделает. Потому что нету майдана и не будет. Сделать в Белоруссии революцию не из чего. Подробности...
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Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

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    Лукашенко конкурирует сейчас с Тихановской, а с воплощенным Антилукашенко    6 августа 2020, 08:10
    Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС
    EPA/TATYANA ZENKOVICH/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сделала воззвание к Берлину с просьбой как-то повлиять на Лукашенко. Сам Батька тоже нашел себе союзника за рубежом − в такового стремительно превращается его киевский коллега Зеленский. Но кого из основных кандидатов поддержит Москва? Это зависит от дальнейших событий, которые будут разворачиваться стремительно и опасно.

    Карьерный взлет от простой домохозяйки до суперзвезды белорусской политики Светлана Тихановская осуществила менее чем за месяц. Но, несмотря на смену статуса, по-прежнему не имеет никакого значения то, что лично она думает об отношениях с Россией или Германией и какой видит родную Белоруссию. 

    Тихановская - это таран, сугубо технический кандидат, воплощенный Антилукашенко, вокруг фигуры которого объединили ресурсы все те, кого перестал устраивать нынешний президент. Если представить, что она победит на выборах, максимум через полгода состоятся новые - с широким допуском кандидатов. Такова суть соглашения Тихановской с людьми, у которых есть кадровые, организационные, административные и финансовые ресурсы, то есть все то, чего нет у нее самой.

    Ее допустили до выборов сугубо потому, что Батька - идейный сексист и искренне не верил в то, будто женщина способно составить ему конкуренцию. Но многотысячные митинги в поддержку прежде никому не известной Тихановкой доказывают - он ошибся. Дело тут не в гендере, не в фамилии и не в заслугах, а в том, что единственный кандидат, с которым сейчас конкурирует Лукашенко, это «кто-угодно-только-не-батька». И это очень популярный кандидат, чисто случайно воплотившийся именно в Тихановской.

    Однако сценарий ее победы на выборах представляется наименее вероятным из всех. По той простой причине, что президентские выборы в Белоруссии в привычном всем смысле уже давно не проводятся, если конкретнее, на них не ведется подсчет голосов - аналоги наших УИК выдают заранее утвержденный результат. На это прямо указывает то, что официальные цифры результата противоречат законам статистики, включая знаменитое распределение Гаусса.

    Лукашенко сам заявлял о том, что результаты оппозиционных кандидатов увеличивали по его просьбе, чтоб они не смотрелись совсем уж жалкими. Скорее всего, это не просто издевка: в ряде случаев он действительно получал даже больше голосов, чем ему в итоге приписывали, просто продление персонального мандата Батьки на володение белорусскими землями слишком серьезное дело, чтобы доверять его народу и математике.

    До недавних пор это почти всех в Белоруссии устраивало, но теперь не устраивает слишком многих. Со своей стороны, Батька не собирается отказываться от власти ни под каким видом, поэтому дальнейшее развитие событий в республике с высокой степенью вероятности будет выглядеть так.

    В ночь на понедельник, 10 августа, опубликуют официальные данные, свидетельствующие о победе Лукашенко в первом туре. Часть белорусов этим данным не поверит, люди выйдут на площади и начнут перекрывать улицы. Речь будет идти о десятках тысяч человек, и в республике начнется то, что мы обычно называем майданом, но с той разницей, что Лукашенко сделает ставку на силовое подавление протестов.

    На этом определенность заканчивается - будущее туманно. Нельзя сказать, сколь долго все этот может продлиться, чьей победой закончится - Лукашенко или Антилукашенко, и как будет выглядеть победа в том случае, если действующий президент все-таки потеряет власть. Угрозу для него представляют не столько уличные толпы, сколько потеря контроля за ситуацией и возможный мятеж со стороны элиты, включая силовиков.

    Россия, с точки зрения национальных интересов которой белорусские события имеют огромную значимость, в этой схватке поддержит победителя - не Лукашенко и не Антилукашенко, а именно того, чья возьмет.

    Так сказать, пойдет по «армянскому», а не по «украинскому» сценарию.

    В пользу этого однозначно свидетельствует скандал с арестом тех, кого белорусская пропаганда называет «вагнеровцами». То есть 33 граждан России, которых обвиняют чуть ли не в попытке государственного переворота и грозятся выдать Киеву. Комментируя эту ситуацию и предшествовавшие ей события, Лукашенко фактически открытым текстом описал, с кем именно планирует сражаться на майдане - с российскими наемниками, которые на деньги Газпрома пытаются скинуть законную белорусскую власть.

    Такое поведение президента Белоруссии объяснимо только в том случае, если в рамках недавней серии переговоров с российским руководством он так и не получил гарантий однозначной поддержки в его неизбежном конфликте с улицей. То есть в России отказались заранее признавать те «результаты выборов», которые будут опубликованы в ночь на понедельник. Это связано не с местью Батьке за многомесячные антироссийские эскапады, а с отсутствием уверенности в том, что пока еще действующий президент сможет выбраться из того кризиса, в который сам же себя загнал.

    Лукашенко осознает, что отсутствие таких гарантий ухудшает его и без того шаткое положение. В случае попытки подавления неизбежных теперь уже протестов, Запад вернет ему прежний статус диктатора и откажется признавать законным главой государства. Если так же до поры до времени будет поступать Россия, желающих протянуть руку утопающему Батьке может не найтись в принципе, что означает для него полную международную изоляцию.

    Нынешние действия Батьки - отчаянная попытка этой изоляции избежать. Но уже не на российском направлении, а на западном. Когда белорусский майдан начнется, Лукашенко будет продавать Вашингтону, Берлину, Брюсселю и Лондону ту версию событий, по которой он оберегает независимость Белоруссии от российских интервентов. Собственно, он продает эту версию уже сейчас, заранее, а «верить» ей или нет на Западе решат позднее, по ходу пьесы.

    В большинстве случаев, в упомянутых столицах сидят не круглые идиоты, готовые вот так запросто проглотить сказку, по которой белорусскую «незалежность», воплощенную в Лукашенко, пытаются уничтожить московские «зеленые человечки»: против этого однозначно свидетельствует и репутация Батьки на Западе, и характер происходящих в республике событий, и то, что Тихановскую невозможно ассоциировать с Кремлем. Однако циников там достаточно, чтобы «поверить» Лукашенко в том случае, если это покажется выгодным.

    Сценарий, по которому против России вводят санкции за попытку свергнуть Лукашенко и оккупировать Белоруссию, отнюдь не парадоксален и не фантастичен. Батьке, несмотря на все его ошибки последних лет, невозможно отказать в политической хитрости и чутье. Он прекрасно понимает и то, что для западных элит несколько противоестественно поверить на слово «последнему диктатору Европы» и простить ему подавление протестов. Зато для них удобно и привычно поверить на слово властям Украины - соседям Белоруссии и признанным специалистам по «российской оккупации».

    О том, что Лукашенко может получить поддержку от Киева и намеренно его добивается, свидетельствуют его переговоры с президентом Владимиром Зеленским о судьбе арестованных «вагнеровцев». По словам украинского журналиста Гордона, которому Лукашенко дал интервью, белорусский лидер уже пообещал дать «зеленый свет» на «экстрадицию преступников».

    Гордон - знаковая фигура наиболее отвязной антироссийской пропаганды. О Лукашенко он теперь отзывается так: «символ эпохи», «часть истории», «крепкое рукопожатие». Такое впечатление, что до объявления о создании белорусско-украинского альянса против Москвы осталось совсем недолго.

    На ваш взгляд

     
    Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?




    Обсуждение:  32 комментария
    Главная проблема в том, что даже если история в итоге пойдет по такому сценарию, суть национальных интересов России по отношению к Белоруссии это не изменит, так что Москве все равно придется вести дела с Лукашенко в том случае, если победит именно он. И он это явно понимает, поэтому и играет столь нагло.

    Не факт, что он понимает другое. То, что он рискует переоценить свои силы и в дни кризиса закончить свой политический путь совсем плохо, например, от удара табакеркой в висок, нанесенного кем-то из ближайшего окружения. Такое убийство можно будет потом повесить на «диверсантов из ГРУ», что устроит очень и очень многих - самих убийц, Запад, Киев, махину антироссийской пропаганды, практически всю белорусскую оппозицию и всех в руководстве республики, кто уверен, что Лукашенко слишком далеко зашел.

    Не устроит это только Россию и, разумеется, самого Лукашенко.  

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