Место белорусского Батьки может занять незнакомка

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16 июля, четверг  |  Последнее обновление — 09:41  |  vz.ru
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Америка запугивает инвесторов «Северного потока – 2»

Стойкость России по «Северному потоку-2» разозлила СШАФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Убирайтесь немедленно или будут последствия». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео обратился к инвесторам «Северного потока – 2» и второй очереди «Турецкого потока». В противном случае они попадут под американские санкции. Испугают ли эти угрозы европейских партнеров Газпрома и решатся ли США на введение против них жестких экономических мер?  Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Минобороны провело спецоперацию для снабжения водой Симферополя

Военные строители сделали свою работу в кратчайшие срокиФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Срочную и крайне важную работу выполнили в Крыму несколько сотен военнослужащих – буквально в считанные дни был построен трубопровод, благодаря которому будет решена проблема водоснабжения Симферополя. Как устроены подразделения, которым было поручено выполнение этой задачи, и каким образом они выполняли свою работу под блокадным Ленинградом и в Афганистане? Подробности...
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Место белорусского Батьки может занять незнакомка

Кандидат в президенты Тихановская голосовала всего один раз в жизни – за ЛукашенкоФото: Наталия Федосенко/ТАСС
У лидера Белоруссии Александра Лукашенко остался последний реальный соперник на выборах. Точнее, соперница. После «удаления с поля» двух главных оппозиционных кандидатов, неожиданной альтернативой Батьке стала домохозяйка Светлана Тихановская. В политике она новичок и известна только как супруга популярного блогера. Какие факторы могут сыграть в пользу Тихановской и есть ли у нее шансы на победу? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Либералы отстаивают право на сексуальную дедовщину

Елена Кондратьева, журналист
Либеральный обком постановил считать харассмент «милым чудачеством», если его практикуют оппозиционеры. Где у Слуцкого – насилие, там у Лобкова, Простакова, Яшина, Колпакова и прочих Волковых – проявление любви, поиск взаимности или максимум неудачная шутка. Подробности...

Интересы России и Чехии прямо пересекаются в военной области

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Дело Ивана Сафронова высветило, что у Чехии, помимо работы в рамках ЕС и НАТО, вполне могли быть собственные основания исследовать российские военные поставки в Африку и на Ближний Восток. Подробности...

Выйдет ли Украина из Минских соглашений

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Довольно давно сложилась парадоксальная ситуация: Минские соглашения не работают, потому что Украина их не выполняет. Но с другой стороны, если они перестанут существовать даже как юридическая химера, то последствия могут быть еще хуже. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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              Кандидат в президенты Тихановская голосовала всего один раз в жизни – за Лукашенко   16 июля 2020, 08:32
              Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин,
              Иван Абакумов,
              Андрей Резчиков

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              У лидера Белоруссии Александра Лукашенко остался последний реальный соперник на выборах. Точнее, соперница. После «удаления с поля» двух главных оппозиционных кандидатов, неожиданной альтернативой Батьке стала домохозяйка Светлана Тихановская. В политике она новичок и известна только как супруга популярного блогера. Какие факторы могут сыграть в пользу Тихановской и есть ли у нее шансы на победу?

              Чем ближе к президентским выборам 9 августа, тем «горячее» становится внутриполитическая обстановка в Белоруссии – накануне в Минске дело дошло до потасовок оппозиционеров с милицией, в результате которых пострадали стражи порядка. После случившихся вечером беспорядков, шестеро сотрудников ОМОНа получили травмы, из них четверо были госпитализированы, сообщили в среду в пресс-службе МВД Белоруссии. Всего в ходе несанкционированных акций оппозиции в столице и в регионах было задержано более 250 человек.

              Поводом для кампании протеста стало устранение из предвыборной гонки двух оппозиционных кандидатов – Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Первый, напомним, находится в СИЗО КГБ Белоруссии – как фигурант дела Белгазпромбанка, но судя по заявлениям белорусского руководства, бывшего банкира считают протеже «российских олигархов». Накануне Центризбирком Белоруссии официально отказался зарегистрировать Бабарико в качестве кандидата в президенты. 

              Подписи в поддержку экс-главы республиканского Парка высоких технологий Цепкало республиканский ЦИК забраковал еще в начале июля.

              Третьего возможного кандидата из «большой оппозиционной тройки», видеоблогера из Гомеля Сергея Тихановского, отсеяли на дальних подступах к предвыборной кампании. В мае ЦИК отказал Тихановскому в регистрации инициативной группы. Поводом стало то, что он не поставил свою подпись под заявлением в присутствии сотрудников Центризбиркома, а не поставил он ее по простой причине – на тот момент Тихановский находился (и сейчас находится) в изоляторе временного содержания за участие в акциях протеста против интеграции Белоруссии с Россией.

              За час до окончания подачи заявлений документы в ЦИК на регистрацию инициативной группы подала супруга блогера – безработная домохозяйка Светлана Тихановская. И именно она сейчас является зарегистрированным кандидатом в президенты страны.

              Формально у белорусов остается достаточно богатый выбор. В утвержденном ЦИК списке кандидатов, помимо действующего президента Александра Лукашенко, присутствуют: бывший депутат Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и упомянутая домохозяйка Тихановская.

              На ваш взгляд

               
              На предстоящих выборах президента Белоруссии какого результата вы желаете действующему президенту Лукашенко?


              Обсуждение: 147 комментариев
              «За Дмитриевым достаточно разветвленная структура – гражданская инициатива «Говори правду!». Несмотря на неоднозначное к ней отношение, Канопацкая – выходец из оппозиционной «Объединенной гражданской партии», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Алексей Дзермант. – При этом по поводу всех троих есть вопросы в плане уровня их популярности у населения. Думаю, никто из них не может всерьез претендовать на серьезный процент голосов избирателей». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Канопацкую, Дмитриева и Череченя воспринимают как спойлеров и статистов, ориентированных на разные сегменты электората – пророссийский и проевропейский. Лояльная Батьке «официальная оппозиция» лишь изображает несогласие.

              Реальным оппонентом президента в итоге оказалась 38-летняя «жена своего мужа» Тихановская. Сам блогер Тихановский по сути известен широкой публике считанные месяцы – свой канал в YouТube открыл чуть более года назад. Его супруга, по собственному признанию, никогда не интересовалась политикой и лишь раз голосовала на выборах – причем, как ни иронично, за Лукашенко.

              Исходя из здравого смысла, Тихановская не может составить серьезную конкуренцию президенту, который непрерывно правит с 1994 года и сейчас идет на шестой срок. Существует расхожее мнение, что белорусское общество привыкло к патерналистскому правлению Батьки, и по природе своей патриархально. Мнение возникло не на пустом месте.

              «За Лукашенко, как сильного президента, голосуют в большинстве своем женщины, – отметил политолог Дзермант. – Именно они во многом формируют его ядерный электорат. Голосуют ли мужчины за женщин-кандидатов, мне неизвестно, но думаю, что не сильно. В целом тот факт, что и женское и мужское население Белоруссии предпочитает кандидатов-мужчин, не оставляет серьезных шансов кандидатам-женщинам».

              До совсем недавнего времени наиболее известными женщинами-политиками считались представительницы команды президента: бессменная руководительница ЦИК Лидия Ермошина, спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. «Если голосование пройдет в рамках закона, думаю, победе Александра Лукашенко на выборах никто и ничто угрожать не сможет», – прогнозирует Дзермант.  

              «Ожидать от Тихановской активных действий не стоит», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Дмитрий Болкунец. Он предполагает, что женщина находится «под внешним управлением белорусских спецслужб», и в итоге ей «нарисуют» от 0,5 до 1,5% голосов.

              Но существует другое мнение – победа Лукашенко может оказаться пирровой, учитывая серьезную раскачку ситуации, примером которой стали случившиеся накануне беспорядки. Судя по данным неофициального опроса, проведенного компанией Tazeros Global Systems, 62,6% респондентов считают, что Лукашенко должен уйти, при этом 47,2% готовы принять участие в голосовании. Лишь 3,8% поддержали избрание президента на шестой срок. Доверять на 100 процентов данным не следует, но официальные рейтинги такого рода в Белоруссии не составляются.

              Не следует забывать об эффекте «черного лебедя» – о факторе, который на первый взгляд казался неожиданным, но просто потому, что его не учитывали. Таким «черным лебедем» в свое время называли победу Дональда Трампа. Следует признать, осенью 2018 года мало кто предполагал, что Петра Порошенко «свалит» комик и медиабизнесмен Владимир Зеленский. Осенью 2017-го немногие ожидали, что не самый влиятельный депутат армянского парламента Никол Пашинян возглавит уличный протест, станет новым премьером и фактическим правителем республики.

              Есть большое «но» – Трамп, и Зеленский, и Пашинян не скрывали своих властных амбиций, чего нельзя сказать о чете Тихановских. «Светлана Тихановская же – тень мужа, к которому есть вопросы: политик он или просто хайпующий блогер», – заметил политолог Дзермант. Так что эту женщину вряд ли можно считать белорусским аналогом Беназир Бхутто или Эвиты Перон, которые были соратницами своих мужей-лидеров. Более того, «проектом власти» Болкунец считает и самого Сергея Тихановского – эксперт предполагает, что блогера могут выпустить из СИЗО перед 9 августа, чтобы он «возглавил колонны демонстрантов, а потом это дело быстренько свинтил».

              Но есть обстоятельство, которое следует принять во внимание. Судя по упомянутому опросу Tazeros, 72% готовы голосовать за любого, кроме Лукашенко. «Если бы в Белоруссии проходили честные выборы с допуском наблюдателей, то Тихановская получила бы в первом туре 70%. Это было бы вызвано эффектом протестного голосования», – предположил Болкунец. 

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