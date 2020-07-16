Место белорусского Батьки может занять незнакомка

У лидера Белоруссии Александра Лукашенко остался последний реальный соперник на выборах. Точнее, соперница. После «удаления с поля» двух главных оппозиционных кандидатов, неожиданной альтернативой Батьке стала домохозяйка Светлана Тихановская. В политике она новичок и известна только как супруга популярного блогера. Какие факторы могут сыграть в пользу Тихановской и есть ли у нее шансы на победу?

Чем ближе к президентским выборам 9 августа, тем «горячее» становится внутриполитическая обстановка в Белоруссии – накануне в Минске дело дошло до потасовок оппозиционеров с милицией, в результате которых пострадали стражи порядка. После случившихся вечером беспорядков, шестеро сотрудников ОМОНа получили травмы, из них четверо были госпитализированы, сообщили в среду в пресс-службе МВД Белоруссии. Всего в ходе несанкционированных акций оппозиции в столице и в регионах было задержано более 250 человек.

Поводом для кампании протеста стало устранение из предвыборной гонки двух оппозиционных кандидатов – Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Первый, напомним, находится в СИЗО КГБ Белоруссии – как фигурант дела Белгазпромбанка, но судя по заявлениям белорусского руководства, бывшего банкира считают протеже «российских олигархов». Накануне Центризбирком Белоруссии официально отказался зарегистрировать Бабарико в качестве кандидата в президенты.

Подписи в поддержку экс-главы республиканского Парка высоких технологий Цепкало республиканский ЦИК забраковал еще в начале июля.

Третьего возможного кандидата из «большой оппозиционной тройки», видеоблогера из Гомеля Сергея Тихановского, отсеяли на дальних подступах к предвыборной кампании. В мае ЦИК отказал Тихановскому в регистрации инициативной группы. Поводом стало то, что он не поставил свою подпись под заявлением в присутствии сотрудников Центризбиркома, а не поставил он ее по простой причине – на тот момент Тихановский находился (и сейчас находится) в изоляторе временного содержания за участие в акциях протеста против интеграции Белоруссии с Россией.

За час до окончания подачи заявлений документы в ЦИК на регистрацию инициативной группы подала супруга блогера – безработная домохозяйка Светлана Тихановская. И именно она сейчас является зарегистрированным кандидатом в президенты страны.

Формально у белорусов остается достаточно богатый выбор. В утвержденном ЦИК списке кандидатов, помимо действующего президента Александра Лукашенко, присутствуют: бывший депутат Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и упомянутая домохозяйка Тихановская.

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«За Дмитриевым достаточно разветвленная структура – гражданская инициатива «Говори правду!». Несмотря на неоднозначное к ней отношение, Канопацкая – выходец из оппозиционной «Объединенной гражданской партии», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Алексей Дзермант. – При этом по поводу всех троих есть вопросы в плане уровня их популярности у населения. Думаю, никто из них не может всерьез претендовать на серьезный процент голосов избирателей». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Канопацкую, Дмитриева и Череченя воспринимают как спойлеров и статистов, ориентированных на разные сегменты электората – пророссийский и проевропейский. Лояльная Батьке «официальная оппозиция» лишь изображает несогласие.

Реальным оппонентом президента в итоге оказалась 38-летняя «жена своего мужа» Тихановская. Сам блогер Тихановский по сути известен широкой публике считанные месяцы – свой канал в YouТube открыл чуть более года назад. Его супруга, по собственному признанию, никогда не интересовалась политикой и лишь раз голосовала на выборах – причем, как ни иронично, за Лукашенко.

Исходя из здравого смысла, Тихановская не может составить серьезную конкуренцию президенту, который непрерывно правит с 1994 года и сейчас идет на шестой срок. Существует расхожее мнение, что белорусское общество привыкло к патерналистскому правлению Батьки, и по природе своей патриархально. Мнение возникло не на пустом месте.

«За Лукашенко, как сильного президента, голосуют в большинстве своем женщины, – отметил политолог Дзермант. – Именно они во многом формируют его ядерный электорат. Голосуют ли мужчины за женщин-кандидатов, мне неизвестно, но думаю, что не сильно. В целом тот факт, что и женское и мужское население Белоруссии предпочитает кандидатов-мужчин, не оставляет серьезных шансов кандидатам-женщинам».

До совсем недавнего времени наиболее известными женщинами-политиками считались представительницы команды президента: бессменная руководительница ЦИК Лидия Ермошина, спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. «Если голосование пройдет в рамках закона, думаю, победе Александра Лукашенко на выборах никто и ничто угрожать не сможет», – прогнозирует Дзермант.

«Ожидать от Тихановской активных действий не стоит», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Дмитрий Болкунец. Он предполагает, что женщина находится «под внешним управлением белорусских спецслужб», и в итоге ей «нарисуют» от 0,5 до 1,5% голосов.

Но существует другое мнение – победа Лукашенко может оказаться пирровой, учитывая серьезную раскачку ситуации, примером которой стали случившиеся накануне беспорядки. Судя по данным неофициального опроса, проведенного компанией Tazeros Global Systems, 62,6% респондентов считают, что Лукашенко должен уйти, при этом 47,2% готовы принять участие в голосовании. Лишь 3,8% поддержали избрание президента на шестой срок. Доверять на 100 процентов данным не следует, но официальные рейтинги такого рода в Белоруссии не составляются.

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Не следует забывать об эффекте « черного лебедя » – о факторе, который на первый взгляд казался неожиданным, но просто потому, что его не учитывали. Таким «черным лебедем» в свое время называли победу Дональда Трампа. Следует признать, осенью 2018 года мало кто предполагал, что Петра Порошенко «свалит» комик и медиабизнесмен Владимир Зеленский. Осенью 2017-го немногие ожидали, что не самый влиятельный депутат армянского парламента Никол Пашинян возглавит уличный протест, станет новым премьером и фактическим правителем республики.

Есть большое «но» – Трамп, и Зеленский, и Пашинян не скрывали своих властных амбиций, чего нельзя сказать о чете Тихановских. «Светлана Тихановская же – тень мужа, к которому есть вопросы: политик он или просто хайпующий блогер», – заметил политолог Дзермант. Так что эту женщину вряд ли можно считать белорусским аналогом Беназир Бхутто или Эвиты Перон, которые были соратницами своих мужей-лидеров. Более того, «проектом власти» Болкунец считает и самого Сергея Тихановского – эксперт предполагает, что блогера могут выпустить из СИЗО перед 9 августа, чтобы он «возглавил колонны демонстрантов, а потом это дело быстренько свинтил».

Но есть обстоятельство, которое следует принять во внимание. Судя по упомянутому опросу Tazeros, 72% готовы голосовать за любого, кроме Лукашенко. «Если бы в Белоруссии проходили честные выборы с допуском наблюдателей, то Тихановская получила бы в первом туре 70%. Это было бы вызвано эффектом протестного голосования», – предположил Болкунец.

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