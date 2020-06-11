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11 июня, четверг  |  Последнее обновление — 10:57  |  vz.ru
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Лидеров каких стран ждут на параде Победы в Москве

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Предстоящий парад Победы в Москве соберет десятки государственных лидеров. Украинского президента Зеленского, которого ранее планировали пригласить, решили не звать. Также среди гостей окажется президент Франции Эммануэль Макрон, но зато не будет Ангелы Меркель. От чего зависят решения глав государств присутствовать на параде на Красной площади? Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Назван главный соперник Лукашенко

Официально безработный Бабарико ведет свою кампанию на «средства семейного бюджета» Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В среде белорусской оппозиции определился фаворит, фигура которого представляет реальную угрозу для единоличной власти Александра Лукашенко. Некоторые соцопросы свидетельствуют, что банкир Виктор Бабарико может рассчитывать на избрание президентом уже в первом туре. Кто этот человек, почему у него ищут «деньги русских олигархов» и что позволяет ему верить в неизбежность победы над Батькой? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Общественное безумие на ровном месте не возникает

Алексей Алешковский, сценарист
Сто лет назад у нас уже ставили на колени «бывших людей» – представителей ранее привилегированных классов. Классовая борьба, конечно же, отличается от расовой, но инструменты у них одни и те же. Подробности...
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В Британию пришли швондеровские времена

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Интересно, будут ли кого выносить из Вестминстерского аббатства в Лондоне, как в свое время Сталина из Мавзолея. Там ведь тоже много могил тех, кто был не очень-то толерантен в свое время – только слегка историю копнуть. Подробности...
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Беспорядки в США не остановятся

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У Трампа есть силовой резерв (помимо армии), который в состоянии перехватить инициативу на улице. Но введение этого резерва в бой будет означать начало гражданской войны. Между тем «революционные массы» намерены идти до конца. Подробности...
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      Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

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              Назван главный соперник Лукашенко

              Официально безработный Бабарико ведет свою кампанию на «средства семейного бюджета»    11 июня 2020, 10:36
              Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              В среде белорусской оппозиции определился фаворит, фигура которого представляет реальную угрозу для единоличной власти Александра Лукашенко. Некоторые соцопросы свидетельствуют, что банкир Виктор Бабарико может рассчитывать на избрание президентом уже в первом туре. Кто этот человек, почему у него ищут «деньги русских олигархов» и что позволяет ему верить в неизбежность победы над Батькой?

              Как мало мы все-таки знаем о самой близкой к нам стране и о ее «братском» народе. Когда президентская кампания в Белоруссии только начиналась, мало кто в России предполагал, что у нее может быть какой-нибудь другой фаворит, кроме Лукашенко. Судя по всему, Лукашенко сам этого не предполагал – и был неприятно удивлен внезапным выходом белорусов из политической спячки и активной предвыборной борьбой конкурентов, не известных доселе широкой публике.

              Как свидетельствуют изнутри республики, сейчас 65-летний «крепкий хозяйственник» Лукашенко менее всего похож на фаворита, поскольку не бывает фаворитов с рейтингом 3%. Это, конечно, своего рода байка – белорусский сегмент интернета сейчас переполнен шутками на тему «трехпроцентного кандидата», при том что реального рейтинга Батьки не знает никто.

              Газета ВЗГЛЯД уже писала о том, что в Белоруссии довольно давно не проводятся соцопросы о доверии к политикам. Единственная альтернатива – «голосовалки» на сайтах. Если исходить из них, популярность действующего главы государства колеблется в промежутке от двух до 15 процентов. А самая большая выборка, судя по всему, у портала «Онлайнер»: из 40 тысяч проголосовавших там Лукшенко поддержали чуть больше тысячи человек, или 3,2%.

              Реакция президента оказалась немного предсказуемой. Он начал поносить конкурентов, периодически скатываясь в базарное хамство. Он ежедневно предупреждает, что не потерпит в стране «бунта», «майданчика» и «иностранных кукловодов» (недавно поступило уточнение, что это российские олигархи). Он грозит белорусам катастрофой и упрекает в неблагодарности. Он разогнал правительство и создал новое – более силовое, от которого тут же потребовал «снизить зависимость от России» (что интересно, группа молодых технократов, прежде отвечавшая за переговоры об интеграционных процессах с РФ, в новый кабинет министров не попала). 

              Что же касается опросов на сайтах с их неожиданными результатами, Лукашенко таковые попросту запретил, постановив получать на социологическую деятельность в интернете специальную лицензию. А пока что страна и весь мир вокруг нее должны пребывать в неведении, кого из кандидатов в президенты белорусы на самом деле поддерживают.

              Складывается впечатление, что поддерживают всех, кроме одного.

              «За всех, кроме одного» – это еще один свежий политический мем с просторов республики. Выборное законодательство страны спланировано таким образом, что зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты можно только при административной поддержке со стороны власти: претендентам необходимо предоставить как минимум 100 тысяч подписей, то есть свое письменное согласие на выдвижение кандидата должен дать каждый 94-й белорус.

              Однако совокупность факторов – экономический кризис, игнорирование пандемии, сокращение госпомощи, ухудшение отношений с Москвой и усталость от 26-летнего правления Лукашенко – привели к тому, что даже столь драконовские квоты более не проблема. Люди выстраиваются в огромные уличные очереди, чтобы расписаться в поддержку каждого кандидата, кроме того самого, «трехпроцентного».

              К настоящему моменту четыре претендента, помимо Батьки, заявили, что их штабы собрали нужное количество автографов. Это бывший руководитель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, бывший руководитель «Парка высоких технологий» Валерий Цепкало, бывший депутат Анна Канопацкая (за нее, судя по всему, будет голосовать проевропейская молодежь и часть националистов) и зампредседателя ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8» Наталья Кисель. Учитывая ажиотаж вокруг выборов, поспеть к крайнему сроку должны и другие, а уже установившийся максимум – это 15 человек вместе с Лукашенко.

              Кого из них в итоге зарегистрируют, учитывая полный контроль действующего президента над местным аналогом ЦИК, это уже другой вопрос.

              Особенно интересна в этом плане судьба банкира Виктора Бабарико. Во-первых, именно он лидирует абсолютно во всех «пиратских» опросах общественного мнения, причем чаще всего выигрывает уже в первом туре, набирая 50-60 процентов голосов.

              Во-вторых, его кампания по сбору подписей впечатляет своим масштабом и очень технологична – в частности, все автографы тщательно верифицируют в штабе кандидата и уже наверифицировали более 230 тысяч. Другими словами, властям будет трудно предъявить убедительные основания для отказа кандидату Бабарико в окончательной регистрации.

              Еще два месяца назад эта фамилия была известна только в финансовой среде – за плечами Бабарико 25-летняя карьера банкира. Теперь он политическая «звезда», которую президент обвиняет в финансировании из-за рубежа (по контексту понятно, что Лукашенко имеет в виду именно Россию).

              Официально безработный Бабарико ведет свою кампанию на «средства семейного бюджета»: человек он, понятное дело, далеко не бедный – правда, и не семейный. Бывший глава «Белгазпромбанка», покинувший свой пост перед началом кампании, вдовец: супруга погибла три года назад в результате несчастного случая. Их общая дочь (тоже банкир) живет в Австралии, сын занимается бизнесом – площадками по привлечению инвесторских денег – на родине.

              В целом об этом кандидате по-прежнему известно немного, хотя он открыт для прессы и охотно раздает интервью, будто бы и не было стольких лет преимущественно непубличной деятельности. Та же, что оказалась публичной, выдает в Бабарико белорусского патриота. Благодаря его деньгам и инициативам в республику вернулись национальные сокровища вроде подлинника Библии Франциска Скорины и картин Марка Шагала. Он же выделил финансы на переиздание книг нобелевской лауреатки из Белоруссии Светланы Алексиевич для библиотек республики.

              Ввиду этого нередко звучит мнение о том, что Бабарико более «прозападный» кандидат, чем упомянутый выше Цепкало – еще одна «темная лошадка» выборов, уже выступившая с рядом союзнических заявлений в адрес Москвы. Тем не менее «российские деньги» лояльные Лукашенко структуры ищут сейчас именно у Бабарико.

              О самой России этот кандидат тоже отзывается весьма уважительно, но он обо всех отзывается вполне уважительно или нейтрально – даже о Лукашенко, который ему беспрерывно хамит. В целом отставной банкир производит приятное впечатление, а в области внешней политики допускает многое из того, от чего годами отмахивался Батька.

              Например, он хвалит идею о введении в Союзном государстве общей валюты в контексте благостности валютных союзов как таковых. Более того, не исключает официального признания Минском Крыма в качестве части России, а Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств, однако высказывается об этом еще осторожнее, чем о едином рубле, и как бы неохотно: мол, после победы на выборах разберемся поподробнее и все тщательно взвесим.

              Дальнейшей интеграции с Россией Бабарико тоже не противник, однако оговаривается, что двум странам, передавая часть полномочий в наднациональные органы власти, нужно жертвовать суверенитетом в равной степени, но что еще он в таких случаях мог бы сказать?

              В президенты банкир-меценат идет как менеджер, как новый тип хозяйственника, который обещает уважать инициативу снизу, дав чиновникам, бизнесменам и гражданам простор для развития вместо командно-административной системы. А в качестве первого шага обещает стране ревизию всей тактики по борьбе с коронавирусом, которая при Лукашенко свелась к отрицанию эпидемиологической угрозы.

              В своей победе и в проигрыше Лукашенко Бабарико абсолютно уверен, он не видит для действующего президента законных способов пойти против народной воли, а потому отрицает саму возможность насильственной борьбы за власть. И в то же время обещает быть с народом, если тот решит выйти на какой-нибудь майдан.

              Собственно, это сейчас главный вопрос белорусской политики – будет ли в республике майдан, а если да, то в какой форме. Лукашенко всем своим видом показывает, что не намерен отдавать власть ни при каких обстоятельствах. Для этого у него есть только три пути.

              Первый – под любым предлогом отказать наиболее опасным для него кандидатам в регистрации, надеясь как-нибудь утрясти неизбежный в этом случае скандал. Однако не факт, что это сработает: всех не снимешь, а белорусы наглядно демонстрируют, что в этом политическом сезоне готовы поддержать почти любого, кроме действующего президента.

              История знает немало примеров, когда к проигрышу властей приводило именно протестное голосование, а не поддержка в народе какого-то определенного оппозиционного кандидата.

              Второй путь – фальсифицировать выборы в условиях, когда непопулярность президента видна невооруженным глазом. Это гарантирует Белоруссии политический кризис невиданных прежде размахов – и очень трудно сейчас предположить, как он разрешится, когда и в чью пользу.

              Третий сценарий для Лукашенко – выигрывать выборы честно. Но именно он сейчас просматривается хуже всего. Отношение к Батьке, как к обреченной и уходящей фигуре, формируется в Белоруссии буквально на глазах, хотя еще месяц назад в республике царила эпоха политического безвременья.

              Проговорить, проанализировать и принять всё это необходимо уже сейчас, чтобы стремительное развитие событий в Минске после выборов в августе не стало вдруг сюрпризом, как это было в случае Киева и Еревана.

              Ведь Россия кровно заинтересована в том, чтобы смена политической эпохи в Белоруссии, если она действительно неизбежна, шла именно по армянскому и ни в коем случае не по украинскому пути. 

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