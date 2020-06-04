Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

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4 июня, четверг  |  Последнее обновление — 23:36  |  vz.ru
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Польша намерена наказать Газпром за «Северный поток – 2»

Польша нашла новый повод для удара по «Северному потоку – 2»Фото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Грядущее возобновление строительства «Северного потока – 2» активизировало противников проекта. США уже пригрозили новыми серьезными санкциями. Не устояла и Польша. Она возбудила новое дело против Газпрома на 50 млн евро за отказ предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Эксперты считают, что это далеко не последняя претензия к российскому газопроводу, направленная на срыв его запуска. Подробности...
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«Надо создать трансконтинентальную опасность для Америки»

Отсутствие ДОН не угрожает непосредственно российским национальным интересамФото: Artyom Anikeev/Transport Photo Images/Global Look Press
«Мы оказываемся в опасной зоне: старых договоренностей уже нет, а новых еще нет. Трамп не очень представляет, насколько это опасно. Новый Карибский кризис вполне вероятен», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД дипломат Андрей Бакланов. Он рассказал о том, какими дипломатическими и военными мерами России следует ответить Америке на односторонний выход из Договора по открытому небу. Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Кто заплатит за гигантский ущерб от беспорядков в Америке

Владельцы уничтоженных магазинов получат страховку, но покроет ли она все их убытки?Фото: Wong Maye-E/AP/ТАСС
Продолжающиеся в США беспорядки нанесли американскому бизнесу и инфраструктуре беспрецедентный ущерб – по крайней мере, по сравнению с большинством прежних подобных событий в Америке. О каких суммах потерь может идти речь, кто покроет все эти грандиозные убытки и какими будут последствия происходящего для всей экономики США? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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С чиновниками-вотчинниками не будет «НЭПа 2.0»

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Глядя на ситуацию в Норильске, приходится констатировать, что со времён крепостного права или даже вотчинного управления в умах иных чиновников мало что изменилось. Москва далеко, авось не заметят, по-тихому проскочим, а там ладно. Подробности...

Эта Америка сломалась, несите новую

Алексей Алешковский, сценарист
После 11 сентября либералы жаловались, что США превращаются в полицейское государство. Сегодня оно стоит на коленях перед мародерами. Это – свобода? Перспектива у такой «свободы» одна – то же полицейское государство, только в худшем изводе. Подробности...
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Будет ли новая холодная война

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Китай формирует свою идеологию, правда, опять пытаясь скрестить западный Модерн со своим цивилизационным опытом. Отказ же от идеологии вообще – заведомый проигрыш в холодной войне с Западом. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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              Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

              Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиков   4 июня 2020, 23:05
              Фото: president.gov.by
              Текст: Андрей Самохин,
              Андрей Резчиков

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              Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.

              «Для нас очень важно сейчас, чтобы к власти пришли патриоты и профессионалы», – заявил в четверг президент Александр Лукашенко, комментируя назначение Романа Головченко новым премьер-министром республики. Одной из главных задач Головченко президент сразу назвал снижение зависимости от России.

              Накануне Батька отправил в отставку Сергея Румаса, который возглавлял правительство республики сравнительно недолго – с 2018 года. Головченко до сих пор возглавлял Государственный военно-промышленный комитет (Госвоенпромком). Если Румас – в чистом виде экономист и финансист с банковским прошлым, то новый премьер – кадровый дипломат, чья карьера, однако, тесно связана с оружейной торговлей. 

              «Будучи выпускником МГИМО, Головченко выбивается из общего тренда последних лет, когда в Белоруссии старались не назначать на ключевые посты людей, учившихся или работавших в России», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Александр Болкунец. МГИМО при МИД России Головченко закончил в 1996 году, а уже в 1997-м он занял пост главного специалиста государственного секретариата Совбеза Белоруссии. После Головченко чередует дипломатические должности и работу в Государственном военно-промышленном комитете.

              Стоит отметить: на 2013-2018 годы, когда Головченко возглавлял посольство в Эмиратах, Саудовской Аравии и Катаре, приходится расширение военно-технического сотрудничества Минска с арабскими монархиями. Кстати, недавно в западной прессе появилась версия, что истребители МиГ-29, воевавшие в Ливии на стороне Хафтара, были поставлены из ОАЭ, а Эмираты закупили эти самолеты у Белоруссии. Кроме того, в годы, когда Головченко занимал должность посла в ОАЭ, Лукашенко часто ездил туда на отдых.

              Кроме того, сотрудничество с монархами Залива не ограничивается оружием. Саудиты с прошлого года ведут с Минском переговоры о поставках в Белоруссию нефти через порт Клайпеда. Первая партия была закуплена в апреле по цене, которую белорусская сторона сочла выгодной.

              Белорусский ВПК под руководством Головченко в последние годы расширял отношения с Китаем. С помощью белорусской «оборонки» Китай создал шасси для подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК). Венцом сотрудничества Минска и Пекина стало создание систем залпового огня «Полонез» с китайскими ракетами. При этом ведомство Головченко отвечало и за реализацию амбициозной идеи Батьки – построить собственные ракеты для «Полонеза», чтобы снизить зависимость как от  китайских, так и российских оружейников. Головченко занимался этим все последние пять лет, правда, пока тщетно.

              Как отмечает белорусский портал Reform.By, новоназначенный премьер – протеже Виктора Шеймана, одного из ключевых силовиков в команде Лукашенко, начиная с середины 1990-х годов. Сам Шейман занимает пост управделами президента. Головченко работал под началом Шеймана, когда тот был у руля в Совбезе, в Генпрокуратуре и в администрации Лукашенко.

              О других важных связях Головченко напомнил белорусский политолог Дмитрий Болкунец. «Не исключено, что назначение Головченко означает старт «спецоперации» Лукашенко по передаче власти своему старшему сыну Виктору, с которым новый премьер работал в Совбезе, – сказал эксперт. – В экспертном сообществе бытует мнение, что

              в случае своего переизбрания Лукашенко-старший запустит соответствующую реформу, делегировав Виктору часть полномочий.

              И вот тут Головченко пригодится в качестве соратника Лукашенко-младшего». «Насколько я понимаю, на определенном этапе своей карьеры Головченко во многом обязан старшему сыну президента, – соглашается в комментарии газете ВЗГЛЯД и белорусский политолог Александр Федута. - При этом, убрав Румаса, Лукашенко продемонстрировал: политика, в том числе экономическая, меняется. В приоритете оказывается ВПК, в который не допускают частный бизнес».

              К тому же президент мог подозревать Румаса в нелояльности, замечают многие минские аналитики, а лояльность крайне важна в преддверии президентских выборов, которые пройдут 9 августа – в новой для Лукашенко реальности, подчеркивают эксперты. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Батька явно беспокоится – с первых же дней предвыборная кампания начала выходить из-под контроля.

              На ваш взгляд

               
              Как вы думаете, президент Белоруссии Лукашенко хочет оторвать свою страну от России или же наоборот сблизить?



              Обсуждение: 321 комментарий
              «Во многих городах люди стоят в очереди, чтобы подписаться за альтернативных кандидатов, – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД минский политолог Валерий Карбалевич. – Меняя правительство, Лукашенко хочет показать: он слышит, что люди недовольны. И вот он нашел виноватых. Сейчас произойдет смена команды, и все будет хорошо. Также важно, что с начала избирательной кампании все внимание независимых изданий, соцсетей было акцентировано на альтернативных кандидатах. Лукашенко решил такой громкой акцией вернуть себе внимание, снова оказаться в центре информационных потоков». 

              Замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин полагает: заявление Лукашенко о «снижении зависимости от России» подразумевает привлечение инвестиций из Китая. Именно с этой целью в правительстве Головченко пост первого вице-премьера получил Николай Снопков – до этого момента посол Белоруссии в Пекине. Дипломату удалось наладить хорошие отношения с китайским бизнесом, отмечает эксперт. «Лукашенко напугал белорусских избирателей, которые понимают, что без российского рынка и инвестиций Белоруссия существовать не может. Чтобы их успокоить, он обратился к Китаю», – сказал Жарихин РИА Новости.

              Назначая Головченко, Батька даже назвал конкретную цифру, которой премьеру надо добиться на пути независимости от России. «Проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50–55%», – велел Батька.

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