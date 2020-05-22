Неизвестные МиГ-29 резко подняли ставки в ливийском конфликте

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22 мая, пятница  |  Последнее обновление — 21:49  |  vz.ru
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Россиянам обещают выгодное жилье и дешевую ипотеку

Пандемия создает привлекательные условия для улучшения жилищных условийФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Конец режима самоизоляции может стать уникальным временем для покупки квартиры в ипотеку – на рынке новостроек таких низких ставок еще не было. Кроме того, цены на недвижимость могут упасть на 20-30%. Однако принятие решения об улучшении жилищных условий с помощью ипотеки должно зависеть не только от этих привлекательных факторов. Подробности...
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Выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложным выбором

Американские самолеты больше не будут проводить разведывательные полеты над РоссиейФото: mil.ru
Вашингтон выходит из важнейшего договора, который обеспечивал нашей стране возможность вести легальную разведку над территорией США – «Открытое небо». Почему Соединенные Штаты приняли такое решение, в чем его лицемерие и опасность для военного положения России и как в целом Москва должна реагировать на происходящее? Подробности...
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Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

Учителя верят, что ребята соскучились по школе и очень хотят туда вернутьсяФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования и прокомментировал решение президента Путина провести Единый госэкзамен в российских школах в конце июня. Подробности...
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Страны Евросоюза встали в очередь за дешевыми украинцами

Миллионы украинцев мечтают собирать клубнику в ЕвропеФото: Johanna Geron/Reuters
«Сегодня выясняется, что мы ничего не можем без украинцев». Эти слова одного из европейских чиновников стали квинтэссенцией происходящего сегодня на рынке рабочей силы в ЕС. Работодатели Евросоюза требуют вернуть в их страны работников с Украины, потому что иначе погибнет и урожай, и другое важное производство. Однако вряд ли подобная интеграция в ЕС обрадует Киев – в ней есть и подводные камни. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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В Донбассе – новая фаза военного конфликта

Андрей Бабицкий, журналист
О причинах ухудшения обстановки на фронтах много говорят в Москве, в Киеве и в Луганске с Донецком. Эксперты и политики уверены в том, что Владимир Зеленский не имеет контроля над вооруженными силами, в составе которых продолжают воевать националистические батальоны. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Что значит быть цивилизацией

Борис Межуев, политолог
России нужно обладать тремя качествами – обаянием, иммунитетом и умением самостоятельно производить будущее. Мы доказали, что два первых качества у нас есть – но, увы, требуется и третье, наличие которого пока неочевидно. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Россия не одурела

Алексей Алешковский, сценарист
Либеральный интеллигент удивительным образом убежден, что знает, как надо. С одной стороны, он тоскует по счастливым девяностым, с другой – сетует: «Мы все профукали». Но с третьей – исповедует лозунг «можем повторить» и искренне верит, что на этот раз у него все получится. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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    Главные орденоносцы России

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    Самые большие самолеты в мире

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      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
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      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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              Неизвестные МиГ-29 резко подняли ставки в ливийском конфликте

              МиГ-29 неизвестного происхождения начали боевые действия в Ливии   22 мая 2020, 21:20
              Фото: Александр Рюмин/ТАСС
              Текст: Евгений Крутиков

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              Впервые со времен убийства Каддафи в Ливии началась крупная военно-воздушная операция. Судя по всему, в ней будут принимать участие самолеты МиГ-29. Некоторые источники уже утверждают, что они якобы прилетели из Сирии. Можно ли верить подобным сообщениям, и что означает появление новой авиации для боевых действий в этой стране?

              В ночь на пятницу ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара нанесли серию авиаударов по позициям правительства национального согласия (ПНС) юго-восточнее Триполи. По косвенным данным, в результате авиаудара разрушен мост к югу от Гарьяна. Кроме того, сбито насколько турецких беспилотников (цифрам, которые приводят стороны конфликта, доверять на слово сложно, а подтвержден пока только один сбитый ночью БПЛА). Ранее представители ЛНА фактически объявили ПНС «воздушную войну», заодно объявив все турецкие объекты в Триполи законными военными целями.

              «В следующие несколько часов вы увидите крупнейшую воздушную кампанию в истории Ливии», – приводили в четверг некоторые турецкие СМИ слова командующего воздушных сил ЛНА Сакра аль-Джуруши. А глава МВД ПНС Фатхи Башагха заявил агентству Bloomberg, что не менее шести истребителей МиГ-29 и Су-24 перелетели из Сирии в расположение сил ЛНА. Однако неясно, отмечает Bloomberg, стали ли эти самолеты пополнением сил Хафтара или они уже принадлежали ему, но находились в Сирии на ремонте. Впоследствии информацию о появлении в расположении войск маршала Хафтара МиГ-29 распространили также американские СМИ.

              Изначально это выглядело как вброс в привычной информационной войне. Но теперь можно говорить, что на авиабазу аль-Джуфра в Киренаике действительно прибыло некоторое количество МиГ-29 без бортовых номеров и опознавательных знаков. Откуда они прилетели, кому принадлежат и кто сидит за штурвалами – неизвестно.

              В ночном налете на позиции ПНС у Триполи эти самолеты участия не принимали. Представители ЛНА говорят, что на данный момент к боевым операциям полностью готово только четыре МиГ-29. И тут возникают соображения как военные, так и политические.

              Заявления ЛНА о том, что они готовят какую-то беспрецедентную воздушную операцию, надо делить на четыре. У них 15-20 старых самолетов и вот теперь несколько МиГов, плюс стая китайских дронов. «Беспрецедентная воздушная операция» – это когда НАТО бомбило Ливию в 2011 году. С имеющимися у Хафтара силами не удастся даже зачистить Триполи по «сирийской технологии», то есть методично перемалывая живую силу противника, пока она не закончится.

              Но, с другой стороны, у ПНС и этого нет. Противопоставить новым МиГам он могут только системы ПВО, поставленные из Турции. Это в первую очередь старые американские ЗРК «Хок» и системы ПВО турецких военных кораблей, которые присутствуют у побережья Триполи. До этого силы ВМС Турции использовались у берегов Ливии только несколько раз, причем последний буквально недавно: турецкий эсминец выпустил несколько ракет «томагавк» по базе аль-Ватыя.

              Положение ЛНА маршала Хафтара после потери этой авиабазы очень тяжелое. Есть угроза обрушения фронта и отхода от Триполи на тыловую позицию у Тархуны. В таком контексте появление в Киренаике МиГов – «пожарная» мера, срочный ответ на неожиданное поражение на западном фронте. Безусловно, авиация – это хорошо, но на война все решается на земле. Если ЛНА продолжит отходить от Триполи, то особого смысл в МиГах нет.

              В политическом же плане американская сторона поднимает вопрос: если самолеты прилетели из Сирии, то чьи они и не является ли это нарушением международного законодательства? Уже есть данные, что некие «эксперты ООН» «изучают ситуацию». Среди этих самых экспертов гуляет множество версий происхождения самолетов, в том числе и такая, что самолеты русские и прилетели из Сирии. Есть также версии, что они могут быть египетскими или даже эмиратскими. ОАЭ купили их, соответственно, в Белоруссии, но в Минске это отрицают.

              Турки склонны верит в российское происхождении самолетов и летчиков. Ответить Анкара может переброской под Триполи собственных F-16. На ту же базу аль-Ватыя, например. Раньше у ПНС такой стартовой площадки не было. Можно, в конце концов, атаковать базу аль-Джуфра дронами или «томагавками» с моря.

              Попутно в пятницу представители разведки Хафтара провели очень любопытную пресс-конференцию. Они сообщили о захвате турецкого бронетранспортера типа «Кипри», на котором зачем-то беспрерывно работал видеорегистратор. Беспрерывно – это чуть ли не с момента принятия в штат этого БТРа. В этом захватывающем хоум-видео подробно показан боевой путь «Кипри» – от Измира до Триполи. И так никто не сомневался в участии регулярных турецких войск в боях в Ливии, но это было очень наглядно. В ЛНА утверждают, что сейчас на стороне ПНС воюют около 25 тысяч турецких военных и около 15 тысяч боевиков из Идлиба.

              Если в Анкаре решат как-то физически ответить на прибытие в Ливию МиГов, то со стороны Турции это будет очевидным повышением ставок. Строго говоря, ставки понимают сами ливийцы – и ПНС, и Хафтар, но они постепенно втягивают в свою личную пустынную разборку третьих игроков. И очень крупных. 

              Война в Ливии всегда походила на качели. Как только перевес получает одна сторона, тут же включаются «группы поддержки» другой.

              Кроме того, все это обрастает словесной мишурой. Например, в прошлом году многие были убеждены, что Хафтар со дня на день возьмет Триполи. Голоса сомневавшихся тонули в общем поздравительном хоре. Также и сейчас многие заговорили о «быстром развале» фронта ЛНА и чуть ли не начале полного поражения Хафтара.

              Да, ситуация изменилась. Есть неприятные для Хафтара тенденции успешных переговоров людей Сарраджа с бедуинами и племенами юга Ливии, которые раньше жили своей параллельной жизнью, получая солидный гешефт от нефтедобычи. Но в целом это не означает какую-то тотальную катастрофу для Хафтара. У него остаются союзники, он получает подкрепления. Оснований полагать, что фронт у Триполи развалится, пока нет.

              Просто все это затянется еще на год. Кроме того, начнутся выяснения «чей самолет». Кто-нибудь в Лондоне создаст какую-нибудь комиссию с целью обвинить Москву, а у «групп независимых расследователей», на которых пробы ставить негде, появятся новые гранты. Возможно, это можно назвать ценой, которую выставят России за косвенную поддержку Хафтара.


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