Что означает тяжелое поражение союзника России в Ливии

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19 мая, вторник  |  Последнее обновление — 18:34  |  vz.ru
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У России снова заберут права на советские водочные брендыФото: Юрий Сомов/РИА «Новости»
Двадцать лет ушло у российского государства на то, чтобы вернуть себе права на легендарные советские бренды «Столичная» и «Московская» за рубежом. Но как только РФ добилась этой исторической справедливости, ею воспользовались в своих интересах бывшие акционеры нефтекомпании «ЮКОС», арестовав эти водочные бренды в нескольких странах Европы. Россия снова должна спасать свои марки. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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Трамп и Нетаньяху спешат потрясти Ближний Восток

Нетаньяху очень рассчитывает на Трампа в деле приращения территории ИзраиляФото: Joshua Lott/CNP/AdMedia/Global Look Press
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с благословения Дональда Трампа заявил о начале реализации «Сделки века». Так в Тель-Авиве и Вашингтоне называют план, подразумевающий аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение таким образом палестино-израильского конфликта. Однако у этого плана крайне много очень опасных для Израиля подводных камней. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Если Запад и олигархи денег не дают, заплатит украинский народ

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На Украине вступил в силу закон о предотвращении легализации доходов. В народе его тут же обозвали законом «о пяти тысячах гривен». За эту сумму можно попасть в черный список и не выйти из него уже никогда. Подробности...
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А, вы из тех, кто верит в «жидкие чипы»?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Спокойное рассмотрение возможных угроз национальной безопасности вполне уместно, а конспирологическая паника только мешает. Из-за нее любые вопросы, которые можно было бы поставить Биллу Гейтсу, оказываются в контексте явного бреда. Подробности...
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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              Что означает тяжелое поражение союзника России в Ливии

              Старые советские самолеты – не единственный трофей антихафтаровских войск   19 мая 2020, 18:20
              Фото: REUTERS/Hazem Ahmed
              Текст: Евгений Крутиков

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              «Это конец Хафтара». Именно такими словами турецкая пресса оценивает крупное поражение ливийского маршала Хафтара. В СМИ разошлись кадры захваченной техники российского производства, в том числе ЗРК «Панцирь-С1». Действительно ли человек, которого поддерживает Москва, окончательно потерял свои позиции в Ливии?

              Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, находящееся в Триполи, заявило о крупной победе над Ливийской национальной армией (ЛНА) генерала Хафтара. Триполитанцы при деятельной поддержке Турции после почти двух месяцев боев заняли авиабазу аль-Ватыя.

              О захвате авиабазы в 120 километрах на запад от Триполи было заявлено в традиционных для арабского мира пафосных формулировках. «Наши отважные военные установили контроль над военно-воздушной базой аль-Ватыя», – говорится в заявлении пресс-службы военной операции «Вулкан гнева» в Twitter. Представитель военных ПНС Мухаммед Кануну сообщил, что уничтожены военная техника и боеприпасы войск маршала Халифы Хафтара, а также «убиты или ранены» семь человек. Информацию подтвердил командующий операциями сил ПНС генерал Абдель Басыта Мервана. В штабе Хафтара, подумав, сказали, что «лучше честно признать поражение, чем бесчестно воевать». И на том спасибо.

              Первыми на базе аль-Ватыя оказались турецкие журналисты и волонтеры-блоггеры. Они и обнародовали многочисленные фото с захваченной у ЛНА техникой. Там и старые советские самолеты, пригодные только на металлолом, и вертолеты примерно такого же состояния, и многочисленные боеприпасы, и китайские БПЛА, и грузовики, произведенные в Египте и ОАЭ.

              Но главным трофеем триполитанцев стал российский ЗРК «Панцирь-С1», поставленный Хафтару из ОАЭ. Он сильно поврежден, обгорел, сам передвигаться не может, но его демонстративно провезли на тягаче по улицам Триполи. «Панцирь» за полтора дня превратился в мощный инструмент пропаганды.

              В турецкой прессе появились публикации, в которых говорится чуть ли не о «конце Хафтара» и том, что якобы «спонсоры Хафтара» (имеется в виду Россия) теперь будут искать ему замену, намекая на Сейфа Каддафи. Примерно в том же духе высказываются и арабские симпатизанты триполитанцев. Что это вообще было и можно ли говорить о переломе в ходе гражданской войны в Ливии?

              Непредсказуемые племена

              В начале весны этого года на западе Ливии сформировалась сложная линия фронта, а бои на южных окраинах Триполи выродились в незначительные столкновения местного значения. Некоторое разнообразие в этот хаос вносили турецкие дроны, а также постоянные закулисные попытки обеих враждующих сторон перетянуть на свою сторону самостийные берберские формирования (которых крайне срочно увлечь куда-то на фронт за пределами их природного ареала). Поле провозглашения Хафтаром себя «верховным правителем Ливии» эта «борьба за умы» резко обострилась.

              В начале мая ЛНА начала операцию «Туюр Абабиль» («Стая птиц») – новое наступление, но уже не только на столицу, а по всей прибрежной линии фронта. 9 мая хафтаровцы подвергли  бомбардировке международный аэропорт Митига и несколько центральных районов Триполи, попав в турецкое и итальянское посольства, что вызвало крупный скандал. В ответ на следующий день турецкие БПЛА отбомбились по населенным пунктам Раджбан и Зинтан, расположенным к западу и юго-западу от Триполи на солидном отдалении от ливийской столицы.

              С этого и началось падение базы аль-Ватыя. Тут дело в конфигурации фронта и особенностях менталитета ряда местных племен.

              Аэродром аль-Ватыя был построен еще англичанами и американцами в голой пустыне в годы Второй мировой войны и совершенно не пострадал в ходе свержения Муамара Каддафи, НАТО его не бомбила (потому там и сохранились древние Миг-25, которые теперь разбомбили триполитанцы – они все равно не летали).

              Расположенный примерно в 30 километрах к юго-востоку от базы аль-Ватыя берберский городок Зинтан при Каддафи был оплотом то ли западного либерализма, то ли абстрактного антикаддафизма. Тогда 50-тысячный городок процветал и считался туристическим местом. Но местное ополчение (так называемые «зинтанские бригады» под командованием Усамы Джувайли) по каким-то личным соображениям (на западе их почему-то упорно именовали «либералами», хотя это всего лишь племенное ополчение) активно поддержали свержение Муаммара Каддафи. Правительственные войска втянулись в кровопролитные бои с зинтанцами, а НАТО активно поддержало последних. Зинтанцы оказались весьма воинственными и с тех пор занимают важное место в ливийской военно-племенной системе.

              Впоследствии именно в Зинтане был арестован Сейф Каддафи и содержался в местной тюрьме, пока не сбежал оттуда при невыясненных обстоятельствах. Затем он снова оказался в зинтанской тюрьме, откуда уже официально был выпущен по амнистии летом 2017 года. К этому моменту «зинтанские бригады» успели пару раз сменить политическую ориентацию и в итоге присоединились к маршалу Хафтару по почве общей неприязни к исламизму. Таким образом образовался «западный фронт» - формально контролируемый ЛНА участок пустыни с главным опорным пунктом в виде базы аль-Ватыя. Для противников Хафтара, триполитанцев он представлял вечную головную боль, поскольку частично прикрывал границу с Тунисом и грозил выходом ЛНА к побережью.

              Кроме того, он требовал значительного отвлечения живой силы, которой у ПНС немного. А база аль-Ватыя и сама использовала дроны и эффективно боролась с турецкими аналогами (только за последнюю неделю они сбили несколько «Байрактаров» и одну «Анку»).

              Ранее в апреле триполитанцы дважды пытались атаковать аль-Ватыю, но отступали с большими потерями. Уравняли же шансы турецкие беспилотники, но новые попытки штурмовать авиабазу также ни к чему не приводили.

              И вот 10 мая турецкие БПЛА «Анка» нанесли удар непосредственно по городу Зинтан. Этот налет не имел никакого военно-стратегического значения, но психологический эффект был рассчитан точно. «Зинтанские бригады» тут же бросили вверенные им участки фронта (включая базу аль-Ватыя) и кинулись в родной город, где начали жечь турецкие флаги и клясться в верности маршалу Хафтару. Турки для верности еще раз отбомбились по аль-Ватыя, но войска ПНС вошли в базу уже практически без боя. Все боеспособные части ЛНА сами отошли в Зинтан.

              Выяснить текущую политическую ориентацию зинтанцев не представляется возможным. Говорят даже, что якобы Джувайли еще до этого вел переговоры с Триполи о сдаче базы. Вот так всегда бывает, когда имеешь дело с подобными племенами. Никогда не знаешь, что у них на уме.

              Угроза Хафтару

              Сейчас главным успехом войск ПНС считается в первую очередь физическое уничтожение «западного фронта», что позволит триполитанцам перебросить торчавшие там силы в Триполи. В ПНС в принципе не было такой базы не только на западе страны, но и вообще на всей подконтрольной ему территории. Все это действительно может изменить соотношение сил в районе ливийской столицы. Предполагается, что ПНС может начать планирование контрнаступления на Тархуну – основной опорный пункт ЛНА на подступах к Триполи. И вот это уже действительно способно стать серьезной проблемой для маршала Хафтара.

              После занятия триполитанцами аль-Ватыи и краха «западного фронта» расклад пока такой. Хафтар растерял преимущество, набранное в последний месяц, и лишился опоры на западе, но пока сохранил за собой ключевые воздушные позиции за счет других аэродромов. Наступление на Триполи – та самая операция «Стая птиц» - захлебнулось. Все это не означает немедленного поражения ЛНА, но его внешним союзникам (мы в первую очередь говорим о Египте и ОАЭ) придется напрячься, чтобы восстановить боеспособность ЛНА. Кроме того, по Хафтару нанесен серьезный морально-психологический удар. Ранее с ним ничего подобного не случалось.

              Это все, конечно, никакая не трагедия, как ее освещают в Турции и в Катаре, но при восстановлении потенциала ЛНА война грозит снова затянуться чуть ли не на годы. При этом потенциал компромисса исчерпан давно и надежды на политическое урегулирование крайне мало.


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