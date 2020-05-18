Войска Сарраджа захватили принадлежавший армии Хафтара ЗРК «Панцирь»

Войска Правительства национального согласия (ПНС) премьера Ливии Фаиза Сарраджа захватили зенитный ракетный комплекс «Панцирь» на военно-воздушной базе «Аль-Ватыя», используемой Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, сообщило издание The Libya Observer.

ЗРК российского производства был поставлен в Ливию из ОАЭ. Также утверждается, что одна из компаний ОАЭ закупила для армии Хафтара партию вертолетов и штурмовых катеров, передает «Интерфакс».

Ранее в понедельник Саррадж заявил, что силы ПНС взяли под контроль военную базу «Аль-Ватыя» в 100 км от Триполи.

В апреле Халифа Хафтар выступил с обращением, в котором объявил себя главой государства, отвергнув политическое соглашение. В Москве выразили удивление его заявлениями.

Эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что Хафтару вряд ли удастся взять власть силой.