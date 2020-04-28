Москва отреагировала на заявление Хафтара о переходе власти в Ливии

В Москве удивлены заявлениями главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о переходе власти в Ливии и настаивают на том, что военного решения конфликта нет, заявил источник в МИД России.

Источник заявил, что произошедшее «удивительно», передает РИА «Новости».

«Существуют решения саммита в Берлине, главное – это резолюция 2510 СБ ООН, которую надо выполнять прежде всего самим ливийцам при содействии международного сообщества, генсека ООН», – добавил он.

Москва выступает за то, «чтобы в рамках политического процесса был продолжен инклюзивный межливийский диалог, военного решения конфликта нет».

Отмечается, что Москва находится в контакте со всеми сторонами конфликта в Ливии, в том числе с Хафтаром, и призывает договариваться на взаимоприемлемой основе, так как с военной диктатурой вряд ли кто-то согласится.

Источник подчеркнул, что непонятно, «какая конструктивная программа у Хафтара, надо разобраться, что он предлагает».

«Должен быть консенсус между всеми ливийскими группами населения, мы готовы всегда содействовать наведению мостов», – добавил он.

Ранее Халифа Хафтар выступил с обращением, в котором назвал недействительным ливийское политическое соглашение и объявил себя главой государства.

До этого российский МИД заявлял, что враждующие стороны в Ливии больше не соблюдают объявленное в январе перемирие, события в этой стране вызывают серьезную тревогу.