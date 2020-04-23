МИД заявил о несоблюдении перемирия в Ливии

Враждующие стороны в Ливии больше не соблюдают объявленное в январе перемирие, события в этой стране вызывают серьезную тревогу, заявила официальный представитель МИД Росии Мария Захарова.

«События последних дней на территории этого государства вызывают серьезную тревогу. Активизация боевых действий между силами, поддерживающими Правительство национального согласия и подразделениями Ливийской национальной армии, свидетельствуют, на наш взгляд, о том, что объявленное в январе этого года перемирие больше не соблюдается враждующими сторонами», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что такое развитие событий особенно опасно в ситуации с распространением в Ливии эпидемии коронавируса. Государство не может бороться с инфекцией в условиях гражданской войны, заявила Захарова.

«В данной ситуации как никогда востребованы усилия международного сообщества по содействию политическому урегулированию затянувшегося ливийского кризиса», – отметила дипломат.

Она указала, что координация усилий международного сообщества усложняется тем, что до сих пор никто не назначен на пост спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии.

«Мы считаем крайне важным, чтобы генеральный секретарь ООН как можно быстрее определился с подходящим кандидатом на эту должность. Не озвучивая конкретных имен, полагаем, что с учетом географического положения и арабской принадлежности Ливии наиболее оптимальным вариантом был бы выбор в пользу авторитетного представителя одной из североафриканских стран», – заключила Захарова.

Ранее сообщалось, что греческие военные обнаружили турецкие самолеты F-16, которые направлялись в Ливию.