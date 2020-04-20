Греция засекла турецкие F-16 на пути в Ливию

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НОВОСТЬ ЧАСА:Россия закупила у США датчики для производства ИВЛ
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Западная промышленность начинает бегство из Китая
Россия предлагает США «гиперзвуковой обмен»
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Думать надо не только о бедных, но и о богатых
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Нам необходимо думать и работать над созданием инфраструктуры для жизни наших элит внутри страны. Элит, давайте это признаем, заведомо несовершенных. Но и без них нельзя. Подробности...
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Мир охватило новое ханжество
Дометий Завольский, историк-архивист
Умственной и духовной пустотой сначала порождается разнузданность, а потом – иррациональное, вымученное ханжество, ведущее к чему-то совсем нехорошему. Мало говорить, что новое ханжество «там, у них» – это плохо, тут же поощряя среду, плодящую «кураторок». Подробности...
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Новая реальность российской инвестиционной политики
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Россия имеет все шансы стать островком стабильности на фоне тектонических разломов, какими сейчас изобилует мировая экономика. И этим шансом стоит воспользоваться. Подробности...
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Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин
В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очередиПодробности...
Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»
Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта МиллеПодробности...
Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах
Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроныПодробности...
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