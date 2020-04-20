Греция засекла турецкие F-16 на пути в Ливию

Греческие военные обнаружили турецкие самолеты F-16, которые нарушили границы воздушного пространства Ливии и Греции. Истребители попали в поле зрения радаров 18 апреля, они двигались в Ливию.

Генеральный штаб Национальной обороны Греции сообщает, что 11 военных самолетов страны перехватили эскадрилью турецких истребителей, зафиксировав их передвижение в Ливию через Средиземное море. Всего было обнаружено 16 самолетов F-16. Все они вошли в воздушное пространство Ливии. Кроме того, Афины сообщили о нарушении воздушного пространства Греции истребителями ВВС Турции, сообщает ФАН.

Указывается, что провокационные действия авиации Турции едва не привели к прямым столкновениям.

Предполагается, что обнаруженные истребители F-16 участвовали в отработке военной операции Турции по наступлению в Ливии. Ранее об этом сообщал официальный спикер Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари. Он говорил, что Анкара готовится к полномасштабному наступлению в Ливии. По его словам, днем 14 апреля у ливийского побережья уже была начата отработка наступления – турецкие самолеты имитировали удары по наземным объектам ЛНА и войскам у линии фронта и системам ПВО.

Поддержку истребителям с воздуха обеспечивали другие летательные аппараты. Один из них был сбит в небе района Аль-Вишка, отмечает портал.

При этом в ЛНА сообщили, что этот аппарат не похож на турецкий – тип и принадлежность устанавливается экспертами.

Напомним, глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар говорил, что ПНС и Анкара воспользовались перемирием для переброски наемников в Ливию, и пригрозил возобновить боевые действия, если Турция не прекратит поставки оружия.