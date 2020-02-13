СБ ООН принял резолюцию по Ливии

Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Ливии в поддержку решений Берлинской конференции.

При голосовании по документу Россия воздержалась, остальные 14 стран СБ поддержали документ, передает ТАСС.

Небензя пояснил, что Россия не смогла проголосовать за резолюцию, так как так на данный момент нет «ясного понимания о готовности всех ливийских сторон выполнять это решение».

«Мы получили резолюцию по Ливии, по которой нет консенсуса, к этому нас подвели некоторые наши коллеги, – подчеркнул дипломат. – Ничего, кроме глубокого разочарования и сожаления по этому поводу, мы выразить не можем».

В проекте резолюции содержится требование «ко всем странам – членам [ООН] соблюдать условия оружейного эмбарго [в отношении Ливии], наложенного резолюцией 1970, в том числе прекратив любую поддержку [наемного военного контингента] и выведя весь военный наемный контингент». Проект резолюции также призывает все страны «не вмешиваться в конфликт и не принимать меры», которые его усугубляют.

Напомним, во вторник спутники засекли в ливийском Триполи турецкий ударный беспилотник.

В конце января стало известно о планах Турции построить военную базу недалеко от Триполи. Тогда же к Триполи подошли два фрегата ВМС Турции, с которых высадились турецкие военные и бронетехника, хотя Анкара заявляла, что не намерена наращивать контингент в Ливии.

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