Появились сведения о высадке турецких войск в Ливии

К контролируемой Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа столице Ливии Триполи подошли два фрегата ВМС Турции, с которых высадились турецкие военные и бронетехника, сообщают американские СМИ со ссылкой на появившиеся в сети фото.

Информация пока не подтверждена, передает «Интерфакс».

Между тем, на прошлой неделе Анкара заявила, что не намерена наращивать контингент своих военных советников в Ливии, пока соблюдается перемирие.

16 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил об отправке военных в Ливию, чтобы поддержать силы ПНС.

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