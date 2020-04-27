Хафтар объявил себя правителем Ливии

Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар выступил с обращением, в котором назвал недействительным ливийское политическое соглашение и объявил себя главой государства.

Он заявил, что соглашение по Ливии недействительно, в связи с чем он «принимает мандат ливийского народа» на управление страной. Он также заявил об отсутствии полномочий у находящегося в Тобруке правительства, сообщает The Libya Observer.

Информацию подтверждает The Libya Review.

«Ливийский народ решил, что политическое соглашение является частью истории. Мы принимаем то, что выбрал ливийский народ, и теперь наша армия будет впереди», – приводятся слова Хафтара.

«Генеральное командование вооруженных сил принимает на себя руководство страной и объявляет о прекращении действия Схиратского соглашения», – позже процитировало заявление Хафтара ТАСС.

Ранее российский МИД заявлял, что враждующие стороны в Ливии больше не соблюдают объявленное в январе перемирие, события в этой стране вызывают серьезную тревогу.