Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара в Ливии

Министерство иностранных дел Турции выступило с утверждением, что Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара «усилила атаки», целью которых является турецкое посольство в Триполи, и готова открыть ответный огонь по ЛНА, говорится в заявлении министерства.

«Связанные с Хафтаром незаконные формирования в последние дни усилили нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру. Только 9 мая связанные с Хафтаром элементы запустили более 100 ракет и вели интенсивный артиллерийский обстрел по центру Триполи. В результате этих нападений, целями которых были дипломатические миссии, включая наше посольство в Триполи, аэропорт Митига, готовящиеся ко взлету гражданские самолеты и другая гражданская инфраструктура, погибли и получили ранения гражданские лица», – передает ТАСС содержание заявления.

Также в заявлении подчеркнули, что «если турецкие представительства в Ливии будут поставлены под удар, то Турция будет считать формирования Хафтара законной целью для ответного удара».

Как сообщал раннее официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари, армия Хафтара придерживается международных конвенций и не обстреливает дипломатические миссии в Триполи, ее операции направлены исключительно против террористов.

Кроме того, МИД Турции считает «неприемлемым» то, что «ООН не реагирует на эти нападения».

«В период рамадана и пандемии коллективная ответственность мирового сообщества заключается в том, чтобы остановить путчиста Хафтара, который убивает своих граждан, включая женщин, детей и пожилых людей», – подчеркнули в турецком ведомстве.

Напомним, Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила, что прекращает боевые действия в стране, но оставляет за собой право отвечать на нападения.

В конце апреля Хафтар выступил с обращением, в котором назвал недействительным ливийское политическое соглашение и объявил себя главой государства.

Ранее российский МИД заявлял, что враждующие стороны в Ливии больше не соблюдают объявленное в январе перемирие, события в этой стране вызывают серьезную тревогу.

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