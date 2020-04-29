Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара прекращает боевые действия в стране, но оставляет за собой право отвечать на нападения, заявил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

«В ответ на призыв дружественных стран генеральное командование [ЛНА] объявляет о прекращении всех боевых действий в одностороннем порядке, оставляя за собой право незамедлительно и жестко отвечать на любые нарушения со стороны террористических группировок», – передает ТАСС заявление аль-Мисмари в эфире телеканала Al Hadath.

Напомним, в понедельник глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил себя правителем Ливии.

МИД России заявил о неодобрении действий Хафтара, а также обратился к сторонам конфликта в Ливии с призывом к возобновлению диалога под эгидой ООН.

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