Лавров оценил ситуацию в Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на заявление главы Ливийской национальной армии Халифа Хафтара заявил, что нынешний кризис в процессе урегулирования в Ливии не является поводом для односторонних решений.

Москва надеется, что урегулирование конфликта в Ливии будет идти по пути компромисса и переговоров, подчеркнул Лавров, сообщает РИА «Новости».

Министр добавил, что Россия не одобряет заявление Хафтара.

«Мы не одобряли недавнее заявление господина (премьер-министра Правительства национального согласия Фаиза – прим. ВЗГЛЯД) Сарраджа, который отказывался разговаривать с фельдмаршалом Хафтаром, и мы не одобряем заявление о том, что теперь фельдмаршал Хафтар будет единолично решать, как жить ливийскому народу», – приводит его слова ТАСС.

Глава МИД ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Мухаммед ат-Тахер Сияла заявил, что власти запада Ливии проводят консультации с международными партнерами в связи с объявленным Хафтаром выходом из ключевого политического соглашения, в том числе с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.

«Мы проводим постоянные консультации со всеми, и провели несколько международных контактов по этому вопросу», – ответил Сияла на вопрос о контактах в связи с объявлением Хафтара.

По его словам, во вторник состоялся разговор с замглавы МИД России Михаилом Богдановым. «Это были консультации по поводу происходящего, позже будет опубликовано официальное заявление», – пояснил глава МИД ПНС.

Напомним, Халифа Хафтар выступил с обращением, в котором назвал недействительным ливийское политическое соглашение и объявил себя главой государства.

В Москве удивлены заявлениями главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о переходе власти в Ливии и настаивают на том, что военного решения конфликта нет.

Европейский союз также считает, что односторонние действия главнокомандующего ЛНА Хафтара не способствуют урегулированию ситуации в этой стране.

Эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что Хафтару вряд ли удастся взять власть силой.